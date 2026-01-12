Jリーグの改革により2月から5か月間J2・J3百年構想リーグを戦う徳島ヴォルティスは、1月11日、新監督と新加入選手の会見を開きました。



「勝つこと」と「チームを育てること」を両立するシーズンを目指します。



（ゲルトエンゲルス新監督（68））

「よろしくお願いします。ハッピーニューイヤー」





徳島スポーツビレッジで行われた会見には、新シーズンの指揮をとるゲルト・エンゲルス監督と新加入選手4人が出席しました。（補強を担当した黒部光昭フットボールダイレクター）「（去年の）堅守をベースに何かを変えないとJ1昇格に届かない」「個々の特徴を最大限活かしてマネジメントしてもらえるところが、ゲルトの最大の特徴」昨シーズン、ヴォルティスのヘッドコーチを務めたゲルト・エンゲルス監督はドイツ出身の68歳。日本での指導歴は20年以上で、J1クラブを率い天皇杯で優勝した経験もあります。（ゲルトエンゲルス新監督（68））「勝つこととチームを育てること、両方できたら理想的」「簡単じゃないが、それ目指さないと、育てるだけでは絶対上手くいかない。勝つだけでも上手くいかない」「スピリットが大事。チームの雰囲気チームスピリットが大事。良いスピリット持っているチームは結果を出す」（補強を担当した黒部光昭フットボールダイレクター）「昨年、田中颯選手がレギュラーとして活躍したが、それと同等いやそれ以上」J1福岡から加入した永石拓海選手は、身長191センチのゴールキーパーです。（新加入GK永石拓海選手（29））「長所はハイボール（の対応）、シュートストップチームを盛り上げるところ」「昨年以上の結果をチームとして残せるようやっていきたい」J2秋田から加入した梶谷政仁選手は、フィジカルの強さとスピードを兼ね備えた期待のフォワードです。（新加入FW梶谷政仁選手（25））「自分の特徴は前への推進力。ドリブルや裏抜け、守備前からとにかくハードワークし、徳島の攻撃を活性化させたい」「チーム内得点王を狙っていきたい。それとチャンスクリエイトアシストを伸ばしていきたい」ヴォルティスは、12日から24日まで宮崎県でキャンプを行い、2月7日に開幕戦を迎えます。