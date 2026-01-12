もはや珍しくもなくなった警察官の不祥事だが、沖縄でコンプラ意識を疑われるトンデモな事案が発覚した。沖縄県警の警察官が、「ガサ（家宅捜索）」に入った女性の勤務先に押しかけ、「恋した」などとアプローチをかけた、というのだ。コトは、警察庁が摘発に注力する「匿名流動型犯罪グループ（トクリュウ）」が絡む事件の捜査中に勃発していたが、県警が警察官への「注意」のみで済ませ、事案発覚後もこれといった対応をしていないことも批判を集めている。騒動の裏側で何が起きていたのか。

【写真】「ガサ」に入った女性の勤務先であるキャバクラの外観。他、警察官の来店を受けて女性が送ったLINE

〈刑事として一番やってはいけない類の行動〉

〈口頭注意だけで済まされるのか？〉

「X」に警察の対応を批判する投稿が相次いだのは、2026年の仕事始めから間もない1月6日のことだった。この日、沖縄の地元紙「琉球新報」の朝刊が報じた、ある記事が事の発端となった。

「記事は『捜査対象女性に私的接触』の見出しで、沖縄県警の警察官が捜査対象となった20代の女性に私的に接触した事案を報じました。女性は組織的なヤミ金事件で県警が行方を追っていた被疑者の知人で、2024年5月に自宅に家宅捜索に入られていました。その際、パスポートや現金などの私物が押収され、繰り返し任意での聴取も受けていたようです。

そんな中、押収物の返還も受けていない同年8月、女性の勤務先のキャバクラにガサ入れに参加していた警察官が来店し、女性を指名。その場で『恋した』とか『すっぴんがかわいい』などと好意を寄せるような発言をしたことが問題視されました」（地元メディア関係者）

記事には女性へのインタビューも掲載されており、女性は当時の"恐怖体験"を生々しく語ってもいる。

「女性は、『気分を害すれば何をされるかわからないという思いがあった』と当時を振り返っています。記事によると、警察官にはそのキャバクラ店に元々なじみの従業員がいてたびたび来店していたようですが、女性を指名したことはなかった。それがその日に突然、女性を指名した上で、ガサ入れの現場に立ち会っていたことを明かしたそうです。警察官は女性にアプローチした上で、『全島に行こう』とも誘っている。女性は『勤務先まで知られていることが気持ち悪かった』と心境を明かしています」（同前）

「全島」とは、本島中部の沖縄市で開催される県内では有名な「沖縄全島エイサーまつり」という盆踊りのイベントのことだ。警察官からすれば何気ない誘い文句だったかもしれないが、女性にとっては絶対に逆らえない相手であり、勤務先も自宅も知られているという心理的な圧迫感もあっただろうことは想像に難くない。

前出の記事では、「捜査対象の自宅住所や捜査の状況を私的に利用して接触する行為は、捜査の過程で得た情報を不正に利用した可能性が高い」として問題視する専門家の見解も紹介されている。地方公務員法33条で禁じられている『職員の信用失墜行為』のほか、警察官の服務規程、さらには警察官という立場を悪用した『職権乱用』にも問われ得る行為だと厳しく断じてもいる。

そもそも、問題となっているこの警察官が関わっていた事件の内容からしても、捜査対象者に安易に接触した警察官の行動は、軽率との誹りを免れないものだったとの指摘もある。

「問題なのは、警察庁が新たな組織犯罪として取り締まり強化を打ち出していた『匿名・流動型犯罪グループ』、いわゆる『トクリュウ』が関わる大規模なヤミ金融グループによる事件の捜査の一環で起きたものだったということです。捜査は暴力団捜査を手掛ける組織犯罪対策課が主導しており、女性は、当時はまだ海外逃亡中だったヤミ金グループのトップの知人として捜査対象となっていた。いわば犯罪グループの中枢への捜査を行っている中で、その相手方に不用意に接触していたことになるわけです。捜査への影響を考えると、絶対に避けるべき行動だったと言えるでしょう」（前出・地元メディア関係者）

一連の問題は、女性による告発によって明るみに出たが、"被害"を訴える女性に対する県警の対応にも批判の声があがっている。

「県警は、一連の問題を訴えて警察官への処分を求める女性に対し、『警察官に注意した』とだけ説明して問題を収束させようとしていました。しかも県警は、警察官から『もともと通っていた店で、捜査情報をもとに女性に会いに行ったわけではない』という趣旨の釈明を受けて、『捜査情報の不適切利用には当たらない』と判断していたようです。県警側は、懲戒処分はおろか、訓戒なども行っていません。内々に処理しようとしたのでは、と疑惑の目が向くことも仕方ないでしょう。事態を軽く見過ぎているという指摘も相次いでいます」（同前）

一連の問題が報じられてからも、県警から再発防止策の打ち出しや事案についての詳細な説明など目立った動きはみられない。

「県警内では、『もともと通っていた店に行っただけで何が悪い』『騒ぎすぎだ』などと身内をかばうような意見も上がっているようです。他メディアからの突き上げがそれほど強くないのをいいことに、黙りを決め込んでいるというのが実情ではないでしょうか」（同前）

脇の甘い警察官の不始末にどう対処するのか。説明責任が果たされるのかも含め、県警の対応が注目される。