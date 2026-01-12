´ÆÆÄÉÔºß¡¢¥Á¡¼¥àÅ±Âà......Juju¤ÏµÕ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡ÖÀº¿ÀÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é£³Ç¯ÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ø
Juju ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ Á°ÊÔ¡ÊÁ´£²²ó¡Ë
¡¡2024Ç¯¡¢Á´ÆüËÜ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥éÁª¼ê¸¢¡ÊSF¡Ë¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿Juju¤³¤È¡¢ÌîÅÄ¼ù½á¡££³¥«Ç¯·×²è¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬SF¤Ø¤Î»²Àï¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤¿¤¿¤á¡¢2025Ç¯¤ÏµÞ¤¤ç¡¢¿·¥Á¡¼¥à¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã»´ü´Ö¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¶ìÏ«¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬À®Ä¹¤â¤Ç¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ëJuju¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡Éé¤ÎÇ¯¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££²·î¤Ë20ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÈà½÷¤Ë¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é»²Àï£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ³È½¼¤·¤Æ¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¡Û
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é£³Ç¯ÌÜ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿Juju¡¡photo by Tanaka Wataru
¡¼¡¼2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤â¼«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿Triple Tree Racing¡Ê¥È¥ê¥×¥ë ¥Ä¥ê¡¼ ¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡Ë¤ÇSF»²Àï£³¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤òÀï¤¦¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î10¡Á11Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î¹çÆ±¥Æ¥¹¥È¤Î´¶¿¨¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
Juju¡Ê°Ê²¼Æ±¡Ë¡¡¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÇÛÃÖÅ¾´¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÂÎÀ©¤¬¾¯¤·ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¤Ï¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¿·¤·¤¤ÂÎÀ©¤¬¤¦¤Þ¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¤ò»î¤¹¤³¤È¤âÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Îë¼¯¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò»î¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Î£²·î¤Ë2Æü´Ö¤Î¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤ê¡¢½éÆü¤Ï¿·¼Ö¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÁö¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢£²ÆüÌÜ¤ÏÀã¤Î¤¿¤á¤Ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤À¤±¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤ÎÂç¤¤Ê¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤¿¤á¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥»¥Ã¥È¤ò»î¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤È¤â¤¤¤¤·Á¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÎ®¤ì¤Ç»Å»ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤òµÞ¤¤çÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÊý¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤Ë¿¨¤ë¤Î¤â¡¢¥¿¥¤¥ä¤ò¸ò´¹¤¹¤ë¤Î¤â½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤Û¤¦¤Ë»þ´Ö¤¬³ä¤«¤ì¡¢¥Þ¥·¥ó¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç²¿Ìò¤â¤³¤Ê¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡£
¡¼¡¼¤½¤Î¾õ¶·¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò³È½¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï¥Á¡¼¥Õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¡¢¥Á¡¼¥Õ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î£²¿ÍÂÖÀª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤é¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢£³¿ÍÂÖÀª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏµÞ¤¤ç¿·¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ»²Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¥Þ¥·¥ó¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½øÈ×Àï¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Æ¥¹¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢ºòÇ¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤òÁö¤é¤»¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤Æ¡¢³Î¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚµÕ¶¤Î¤Ê¤«¤Ç¹â¤Þ¤Ã¤¿ÃÄ·ëÎÏ¡Û
photo by Murakami Shogo
¡¼¡¼²Æ¤ÎÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÂè£¶Àï¡¦Âè£·Àï¡Ë¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬Àï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤ËÂè£¶Àï¤ÏÍ½ÁªQ2¤ËÇ÷¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î»þ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡£¤¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼Âè£µÀï¥ª¡¼¥È¥Ý¥ê¥¹¤ÇÌîÅÄ±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤ÎÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÌîÅÄ´ÆÆÄ¤ÏÂè£¶Àï¤Ç¥Ô¥Ã¥È¤ä¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÆþ¾ì¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÌµÀþ¤Î¸ò¿®¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÎ©¾ì¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î´ÆÆÄ¤¬ÉÔºß¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ä¼«¿È¡¢¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡Ö´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ê¤ó¤È¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´°÷¤¬¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¡¢³°¤«¤é¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÍ½Áª¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾Àï¤â¤½¤¦¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¤¹¤ë¤È¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ¤Ë²¹ÅÙº¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤³¤Îº¹¤òËä¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
photo by Tanaka Wataru
¡¼¡¼¤½¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¢¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀï¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³«ËëÁ°¤ËµÞ¤¤ç½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢°Õ¼±¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÚÀº¿ÀÌÌ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡Û
¡¼¡¼¤Ç¤Ï¡¢JujuÁª¼ê¼«¿È¤Î²ÝÂê¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡°ìÈÖ¤ÏÍ½Áª¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÙ»Î¤ÎÍ½Áª¤Ç·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤«¤é¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥¿¥¤¥à¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¤ÇÍ½Áª¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÕ¤ËºÇ½ªÀï¤ÎÎë¼¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤«¤é¤±¤Ã¤³¤¦¥³¥±¤Á¤ã¤Ã¤Æ......¡£¤½¤³¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä²þÁ±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¤Î¤Ê¤«¤Ç¤¤¤¤Êý¸þÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£F1¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥ì¡¼¥¹¥¦¥£¡¼¥¯¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¥Þ¥·¥ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÌ©¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ý¤Á¹þ¤ß¤Î¥»¥Ã¥È¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
photo by Tanaka Wataru
¡¼¡¼2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤É¤ÎÉôÊ¬¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤·¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡2024Ç¯¤ÏÂÎÀ©¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤¦Î©¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â2025Ç¯¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¥¤¥Á¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¿ÍÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤¯¤ËÀº¿ÀÌÌ¤Ï¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¤À¤¤¤Ö²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¡¢¾å¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ë»þ¤Ï¤Ö¤Ä¤«¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â²¿²ó¤«¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼¥Á¡¼¥àÀßÎ©£²Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤Èº£Ç¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤â¿·¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¥Þ¥·¥ó¤ÎÁÈÎ©¤Ï¸üÌÚ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ë¤¢¤ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë´Ö¼Ú¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2026Ç¯¤«¤é¤Ï¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î¶á¤¯¤Î¸æÅÂ¾ì¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Ë°Ü¤ê¡¢ÀßÈ÷¤â³È½¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Þ¥·¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï³Î¼Â¤Ë¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
photo by Tanaka Wataru
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
Juju¡¡ÌîÅÄ¼ù½á ¤Î¤À¡¦¤¸¤å¤¸¤å¡¿2006Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³¸©°é¤Á¡£¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌîÅÄ±Ñ¼ù¤Î¼¡½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢£³ºÐ¤Ç¥«¡¼¥È¤Ë¾è¤ê»Ï¤á¡¢£´ºÐ¤Ç¥«¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££¹ºÐ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¤ò½é¤á¤Æ¥É¥é¥¤¥Ö¡£2020Ç¯¤«¤é²ÈÂ²¤È¤È¤â¤ËÅÏ²¤¤·¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯F4¡¢½÷À¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¸ÂÄê¤Î¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥«¡¼¥ì¡¼¥¹W¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ï¥æ¡¼¥í¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç½÷À½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ë¡£Æ±Ç¯¡¢¥¸¥Î¥Ã¥¯¥¹F2000¡Êµì¥¤¥¿¥ê¥¢F3¡Ë¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¡£2024Ç¯¤è¤ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¤Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2025Ç¯¤«¤é¤ÏÉã¡¦±Ñ¼ù»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëTriple Tree Racing¤«¤é»²Àï¡£ÆüËÜÂç³Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³ØÉôºß³ØÃæ¡£