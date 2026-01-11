肩ひじ張らずキレイに見える「飾らない」赤の合わせ方

１つ入るだけで空気を変えるポテンシャルの高さはわかっているから。知りたいのはそんな強さのある赤ともっとフランクにつきあえるバリエーション。色みやアイテムに広がりを見せる今こそ試したい「強いだけじゃない」スタイリングの可能性を模索。







「引き締め力を利用して」さながらヴィンテージ

なつかしいムードに仕上げるだけで装いがさまになる風格が誕生。さらにブラウン系とも相性がいい赤をさすと、気になるほっこり感が和らいで辛口派にも似合うさじ加減を約束。







「ブラウンのジャケパンに愛嬌をもたらす」ドット柄と少量の赤

ブラウン×赤レイヤードニット、ブラウンワイドジャケット／ともにチノ（モールド） ブラウン×白ドット柄ワイドパンツ／トゥモローランド コレクション（トゥモローランド） サングラス／DMY ストゥディオス（ザ・ウォール ショールーム） バッグ／TOUT Y EST パンプス／ザラ（ザラ カスタマーサービス） ソックス／スタイリスト私物



すでに計算されたブラウン多めの配色ニットなら、高発色な赤へのハードルも下がる。







「派手な赤を難なくまとめる」オーセンティックなトレンチ

赤ストレートパンツ／uncrave（オンワード樫山） 共布ベルトつきベージュトレンチコート／ATON（ATON AOYAMA） 中に着たブラウンTシャツ／thehighlights バッグ／ア ヴァケーション（ノーベルバ） ショートブーツ／ザラ（ザラ カスタマーサービス）



赤が入ると、見慣れたトレンチ姿の鮮度がアップ。スカートもいいけれど、マニッシュなパンツで選べばハンサムな女らしさへと着地。







辛口派にも似合うなつかしさ

ボルドーレザーブルゾンジャケット／SeaRoom lynn（シールームリン神宮前店） ボルドー×白ボーダーカットソー／ロバートピーミラー×ジーンズ ファクトリー（ジーンズ ファクトリー 卸団地本店） インディゴストレートデニムパンツ／デ・プレ 眼鏡／Oliver Peoples（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス） ボルドーローファー／カミナンド（グラビテート）



古着屋にありそうなレザー＆ボーダーTをまろみのある赤でそろえてデニム姿をアップグレード。ボーダーTのピッチの細さにまでこだわり、とことんヴィンテージなムードを醸成して。







