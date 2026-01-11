お祭り感覚で楽しめるグルメ！ローソン 中国・四国「ご当地！うまいもん祭」計8品

株式会社ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。

中国・四国地区のローソン店舗では、山口県の名店「いろり山賊」監修商品や、岡山県の「デミカツ」、蒜山ジャージー牛乳を使用したスイーツなど計8品が発売されます。

ローソン 中国・四国「ご当地！うまいもん祭」計8品

開始日：2026年1月13日(火)

販売エリア：中国・四国地区のローソン店舗（約1,550店 ※山口県下関市の一部地域除く）

商品数：計8品

ローソンが全国7つの地域ごとに展開する「ご当地！うまいもん祭」。

中国・四国地区では、山口県の人気お食事処「いろり山賊」監修によるからあげクンやサンドイッチをはじめ、岡山県のご当地グルメ「デミカツ」を使用したチャーハン、蒜山ジャージー牛乳を使ったベーカリーやスイーツなど、地域の魅力が詰まったラインナップが登場。

お祭り感覚で楽しめる、中国・四国ならではのご当地グルメ詳細を紹介します。

からあげクン いろり山賊監修 山賊味

価格：298円(税込)

山口県の観光名所としても知られる山賊焼の名店「いろり山賊」が監修。

同店の特徴である焦がし醤油の風味をきかせた、食欲をそそる味わいのからあげクンです。

肉三昧！！ 山賊焼サンド

価格：484円(税込)

こちらも「いろり山賊」監修のサンドイッチ。

食べ応えのある鶏もも肉を使用し、豪快にかぶりつけるボリューム感のある一品に仕上げています。

おにドッグ(ウインナー＆焼そば)

価格：451円(税込)

ホットドッグのような見た目が特徴のユニークなおにぎり。

ロングウインナーと甘めのソースで味付けした焼そばを、ごはんではさんでいます。

デミカツチャーハン！

価格：697円(税込)

岡山県のご当地グルメ「デミカツ」を大胆にトッピング。

大盛チャーハンの上にデミグラスソースのかかったカツが乗り、ボリューム満点の弁当です。

まぜて味知なるうどん

価格：646円(税込)

スパイシーなカレーと濃厚なカルボナーラソース、2つの味を同時に楽しめるうどん。

混ぜ合わせることで味が変化し、最後まで飽きずに味わえます。

チョコにおぼれた大きなメロンパン(蒜山ジャージー牛乳使用)

価格：265円(税込)

岡山県の蒜山（ひるぜん）ジャージー牛乳を使用した生地の大きなメロンパン。

全体をチョコでコーティングし、中にはチョコチップとチョコホイップクリームをサンドした、まさにチョコづくしのパンです。

バキバキ食感のクッキーサンド(あずき＆蒜山ジャージー牛乳入りクリーム使用)

価格：232円(税込)

バキバキとした食感が楽しいクッキーを使用したスティック状スイーツ。

蒜山ジャージー牛乳入りのクリームにあんこを混ぜてサンドし、さらにあずきをトッピングしています。

焼豚玉子まん

価格：205円(税込)

四国地区で人気の「焼豚玉子飯」を中華まんにアレンジ。

甘辛たれの焼豚と卵黄ソースの相性が抜群の一品です。

※中華まん什器で販売

中国・四国の個性豊かな味わいが勢揃い。

ローソン中国・四国地区「ご当地！うまいもん祭」の紹介でした。

