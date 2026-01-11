伊勢丹 新宿店「サロン・デュ・ショコラ」開催！ 過去最多の153ブランドが集結
世界のトップシェフが集う「〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ 2026」が、1月15日（木）〜2月15日（日）の期間、東京・新宿にある伊勢丹 新宿店 本館6階 催物場で開催される。
【写真】ご自愛にぴったり！ 魅力的な展開スイーツ一覧
■3部構成で展開
今回開催される「〜パリ発、チョコレートの祭典〜 サロン・デュ・ショコラ 2026」は、3部構成で過去最多の153ブランドが展開される期間限定のバレンタインイベント。
1月15日（木）〜1月20日（火）のPART1には、ドライミックスベリーをちりばめた⾹りも豊かな「タイスケ エンドウ」の「タブレットショコラ フリュイルージュ」や、フォンダンショコラの概念を変える「ロンポワン」の「バベル」が並ぶ。
また、1月26日（月）〜1月29日（木）のPART2では、2026年のおすすめガナッシュが入った「ショコ オ キャレ」の「アソルティマン 27P」や、ピーナッツ⾵味の⽣地にピーナッツのプラリネをのせた「カンタン・バイィ」の「ケーク カカウエット」もそろう。
そして、1月31日（土）〜2月15日（日）のPART3は、フォルムとフレーバーで花を表現した「ヴァンサン ゲルレ」の「コフレ ペタル」や、華やかなトッピングが目を惹く「ヨシノリ・アサミ」の「パフェ フォレノワール」などが展開される。
なお、1月24日（土）と1月25日（日）の2日間は、終日エムアイカード会員限定の特別招待日。1月21日（水）〜1月23日（金）、1月30日（金）、2月5日（木）、2月6日（金）は閉場予定のため事前の確認が必要だ。
