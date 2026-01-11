音響機器などを手がける城下工業（長野県上田市）は、オーディオブランド「SOUND WARRIOR」から、USB DAC（デジタル・アナログ・コンバーター）/バランスヘッドホンアンプ「SWD-BA30」を2026年1月16日に発売する。

PCやDAP、スマホとUSB接続、パワフルサウンドを楽しめる

CDジャケットほどのコンパクトボディに多彩なオーディオ機能を搭載し、デスクトップ空間でのリスニング体験を充実させられる。パソコンやデジタルオーディオプレーヤー、スマートフォンにUSBケーブル1本で接続するだけで、クリアかつパワフルなサウンドを実現する。

DACチップには小型で高性能だというESS Technology製「ES9038Q2M」を採用し、CDやハイレゾ（ハイレゾリューション・オーディオ）音源、音楽ストリーミングサービスなどの様々な音源を高音質で楽しめる。

サンプリングレートコンバーターを内蔵し、入力したデジタル信号を任意のサンプリング周波数にアップサンプリングが行えるほか、PCM音源とDSDを相互にフォーマット変換し、音質の変化を楽しめる機能を備える。

ヘッドホン出力端子は6.3ミリ径ステレオ標準ジャック（アンバランス）と、4.4ミリ径5極（バランス）の2系統を装備。手持ちの様々なヘッドホンやイヤホンを接続可能だ。

デジタル入力はUSB Type-C、OPTICAL（角型光デジタル）、COAXIALの各端子を備える。加えてアナログ入出力端子を装備する。

価格は7万9800円（税込）。