TARAKOさん死去も新作アニメで声は新ボイス 映像制作前に音声収録で第1話に制作陣＆ファン感動「再会することができました」 次回から高山みなみ担当
アニメ『TRIGUN』（トライガン）シリーズの最新作『TRIGUN STARGAZE』第1話が、テレビ東京系で放送された。ザジ役は2024年3月に亡くなったTARAKOさんから高山みなみに変更することが決まっているが、第1話は映像制作前に音声収録を行うプレスコアリングを採用していたことから、第1話で再びTARAKOさんが演じるキャラクターボイスが披露された。
【動画】TARAKOさんが演じたキャラの紹介映像
公式サイトでは制作陣よりコメントが掲載され、「『TRIGUN STAMPEDE』および『TRIGUN STARGAZE』でザジ・ザ・ビースト役を演じたTARAKOさまが、去る2024年3月にご逝去されました。TARAKOさまにザジというキャラクターのもつ不穏さ、気高さ、愛らしさといった魅力をあまさず表現いただけたことはスタッフ一同にとっても大変な支えであり、そのご訃報に接した悲しみは言葉では表せません」と追悼。
そして、第1話の制作について「しかし、本作では映像制作前に音声収録を行うプレスコアリングを採用していたことにより、その第1話にてTARAKOさま演じるザジ・ザ・ビーストと再会することができました。これまでのTARAKOさまのご貢献に心よりの感謝を申し上げるとともに、改めて哀悼の意を表します。誠にありがとうございました」と伝えた。
今後のキャストについては「次回の登場より、ザジ・ザ・ビースト役は高山みなみ様にご担当いただきます。TARAKOさまが命を吹き込み、高山さまが結末へと導くザジの活躍を、どうぞ最後まで見届けていただけますと幸いです」と説明した。
第1話を視聴し、TARAKOさんの声を聞いたファンはネット上で「やっぱりプレスコだったんだな。 TARAKOさん声のザジは今話まで。次回からは高山みなみさんか」「ザジの声が…TARAKOさんだ！！ 事前に録っていたのか…。 やっぱりTARAKOさんの低めの大人っぽい声が最高過ぎるんだよね……これが最後の作品になるのか…。 TARAKOさん、ありがとうございます」「ザジやっぱりTARAKOさんだった… 改めてこれが遺作になるのか」などの声をあげている。
TARAKOさんは1981年、アニメ『うる星やつら』で声優デビュー。83年には、シンガーソングライターとしてデビューした。90年より『ちびまる子ちゃん』で、主人公のまる子役を務める。代表作は、『まじかる☆タルるートくん』（タルるートくん）、『甲虫王者ムシキング 森の民の伝説』（チビキング）など。96年、演劇集団WAKUを主宰し、舞台の脚本・演出を手がけてきた。2024年3月に亡くなった。
