家庭を作り、1日の多くの時間を共に過ごすことになる夫婦生活。本来憩いとなる時間ですが、実は夫との会話が「つまらない…」「続かない」「盛り上がらない」と感じる妻が多いようです。どのような声があるのか、詳しく見てみましょう。

ストレスがたまってしまうという声も

ネット上では「夫に話題を振っても『ふーん』『へぇ』で終わり」「話を広げる気がないんだよね。だから会話が続かない」といった声や、「私おしゃべり好きなんだけど、ボケてもツッコんでくれないからつまらない」などの声が見られました。

そんな声に共感しつつも、「夫も仕事で疲れてるだろうから、無理に『もっと会話してよ』とは言えない」「ペラペラしゃべる男の人のほうが少なくない？」といった声も一定数上がっており、納得して受け入れている人も多いようです。

とはいえ、話しかけたのに無視をされるなどしてストレスがたまってしまうという声も見られます。そういう場合には家庭内ではなく、外で思い思いに発散するという人も多い様子。「正直ママ友と話してるほうが楽しいから、無理に夫と話そうとは思わないかな」「会社によく話す同僚がいて、夫と話せない分そこで一気にしゃべってる」といった声も。

また、「子どもがいればそれでよくない？」「子どもと喋ってれば楽しいよね」など、子どもとのコミュニケーションで満たされているため、夫との会話が盛り上がらなかったとしても気にしないという声もありました。

しかし、一方で「夫婦の会話がなくなるとお互い愛想が尽きそうで怖い」「子どもって想像以上に両親の会話から影響を受けるから、子どもの前では多少無理しても会話を盛り上げたほうがいいよ」という意見も上がっています。

沈黙でも気にならない相手は相性がよいという話もありますが、会話が極端に少なかったり、話しかけても反応が悪いとむなしくなることも多いでしょう。夫婦とはいえ、お互い適度に気を遣いながら会話ができる関係を築きたいものですね。