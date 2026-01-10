この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「2026年最新移住情報！ビザや永住権など、様々な角度から７選紹介します！」と題した動画で、日本人にとって長期で海外移住しやすい国を7つ紹介し、その選び方のポイントを解説した。



宮脇氏はまず、日本のパスポートが世界トップレベルに強いとされるのはあくまで「旅行」の話であり、長期滞在や移住にはしっかりとした知識が必要だと指摘。多くの国が経済発展とインフレで物価が高騰しており、「『海外だと激安で暮らせる』とか、そんな感じではない」と安易な考えに警鐘を鳴らす。その上で、ビザの取得難易度や永住権の有無、生活コストなどを総合的に比較検討することが重要だと語った。



移住先の候補として、宮脇氏は7カ国を挙げている。中でも特徴的なのがジョージアだ。日本人はビザなしで1年間も滞在できるという大きな利点がある。ただし、近年は物価が上昇傾向にある点も付け加えた。また、カンボジアについては、空港でビジネスビザが取得できる手軽さや、将来的には国籍取得の可能性もある点を魅力として紹介した。



さらに、香港・マカオも候補に挙げられた。日本から約4時間と近く、時差も1時間しかないため、日本と行き来しながら仕事をする人には魅力的だという。金融ハブとして資産運用面でのメリットもあるが、一方で「物価が高い」「家賃も1番高いぐらい」と、生活コストの高さが懸念点であると述べた。



動画を通して宮脇氏は、海外移住は国籍を変えずとも「居住権」や「ビザ」を取得することで実現可能であると説明。重要なのは、各国の制度を正確に理解し、自身のライフスタイルや資産状況に合った国を選ぶことだと結論付けた。最後に宮脇氏は、「まずはプチ移住として1週間から1カ月程度滞在し、現地の生活を体験してみるのはどうか？」と勧めて、動画を締めくくった。