冬コーデを脱マンネリ！メンズが共感できる【古着ライクなレザーブルゾン】活用術

Item 着回すアイテムはこちら♡ レザーブルゾン メンズが共感できる古着ライクなアウターで褒められて ガーリーコーデをほどよく、しゃれさせるレザーブルゾン。ヴィンテージライクな質感で、おしゃれ好きなメンズからのイイネもゲット♡ レザーブルゾン 6,599円／WEGO

Cordinate 甘辛MIXなおでかけコーデ ガーリーコーデとアウターの甘辛MIXが◎。どんな服とも相性抜群だから旅行コーデとしても活用できる！ レザーブルゾンは着回し。BIGロゴスエット 6,990円／Gap ティアードミニスカート 9,640円／CRANK（HANA SHOWROOM）バッグ 9,240円／Mucu And Ebony（HANA KOREA）ソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）リボンミュール 8,910円／RANDA キャリーケース 24,200円／ジュエルナローズ（エース）

Cordinate 赤や柄を取り入れた個性派コーデ アウターとBIGロゴスエットでカジュアルに振りつつ、ドットや白小物で女っぽさをプラス♡ 赤のニット帽＆マフラーで顔まわりを華やかに。 レザーブルゾンは着回し。BIGロゴスエット 6,990円／Gap ドット柄キャミワンピース 14,300円／Ungrid ニット帽（オンライン限定）3,990円、マフラー（オンライン限定）6,990円／ともにGap バッグ 9,240円／ムクアンドエボニー（HANA KOREA）

Cordinate 糖度高めのモノトーンコーデ リボンやフリルで糖度高めのモノトーンコーデ。ミニスカに抵抗があるコもハイソックスで調整すれば安心！ レザーブルゾンは着回し。タートルネックトップス 2,199円／WEGO ティアードミニスカート 9,640円／CRANK（HANA SHOWROOM）ラメニットビーニー 4,950円／kaorinomori（OVERRIDE ルミネエスト新宿）ニットミトン 2,190円／ZARA（ザラ）バッグ 2,590円／神戸レタス ハイソックス 1,210円／靴下屋（Tabio）ミュール 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

Cordinate 好きなものを詰め込んだ万人ウケコーデ バルーンショートパンツやレオパード柄などひとクセアイテムを取り入れつつも万人ウケを狙って！おしゃれ上級者スタイルだからデートにも自信をもって着ていける！ レザーブルゾンは着回し。ニットカーディガン（ニットカーディガンとビスチエのセット）23,980円／LILY BROWN タートルネックトップス 2,199円／WEGO バルーンショートパンツ 16,500円／SORIN ヒョウ柄バッグ 26,125円／minitmute（HANA SHOWROOM）ロングブーツ 14,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン） 撮影／峠雄三（MUKU）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）モデル／中川紅葉（本誌専属）

中川紅葉

Ray編集部 副編集長 小田和希子