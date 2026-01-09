冬コーデを脱マンネリ！メンズが共感できる【古着ライクなレザーブルゾン】活用術
気づくと似たコーデになりがちな冬こそ、脱マンネリ化をはかりたい♡ そこで今回は、中川紅葉とともに、ガーリーコーデをほどよくしゃれさせる「レザーブルゾン」の着回しコーデを4つお届けします。メンズが共感できる古着ライクなアウターを上手に活用して褒められちゃお！
Item 着回すアイテムはこちら♡
レザーブルゾン
メンズが共感できる古着ライクなアウターで褒められて
ガーリーコーデをほどよく、しゃれさせるレザーブルゾン。ヴィンテージライクな質感で、おしゃれ好きなメンズからのイイネもゲット♡
Cordinate 甘辛MIXなおでかけコーデ
ガーリーコーデとアウターの甘辛MIXが◎。どんな服とも相性抜群だから旅行コーデとしても活用できる！
Cordinate 赤や柄を取り入れた個性派コーデ
アウターとBIGロゴスエットでカジュアルに振りつつ、ドットや白小物で女っぽさをプラス♡ 赤のニット帽＆マフラーで顔まわりを華やかに。
Cordinate 糖度高めのモノトーンコーデ
リボンやフリルで糖度高めのモノトーンコーデ。ミニスカに抵抗があるコもハイソックスで調整すれば安心！
Cordinate 好きなものを詰め込んだ万人ウケコーデ
バルーンショートパンツやレオパード柄などひとクセアイテムを取り入れつつも万人ウケを狙って！おしゃれ上級者スタイルだからデートにも自信をもって着ていける！
中川紅葉
Ray編集部 副編集長 小田和希子