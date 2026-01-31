この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産紹介チャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【ガチ京都】見渡す限り日本庭園が広がる超高級別荘に潜入してみた。」と題した動画を公開。京都府福知山市の山奥に存在する、広大な日本庭園付きの超高級別荘を内見し、その全貌を明らかにしている。



京都市内から車で約60分という秘境に位置するこの物件。一行が門をくぐると、そこには息をのむような日本庭園が広がっていた。出演者のゴリラさんと宅建士のテラ氏は、「やばいねこれ」「えらいこっちゃやでこりゃ」と驚きを隠せない様子。灯籠や五重塔が点在し、手入れの行き届いた庭園は、もはや個人宅のスケールを超えている。



特に一行を驚かせたのは、ボタン一つで流れ出す「全自動の滝」だ。ゴリラ氏が「目覚ませよ」とツッコミを入れるほどのユニークな設備も、この物件の遊び心を示している。建物は3SDKの木造平屋建てで、室内からはガラス張り一面に庭園を望むことができる。テラ氏はその光景に「戦国時代の武将もこういう景色を見てたんじゃないですか」と感嘆の声を漏らした。



この物件は、家そのものよりも「お庭で過ごす時間」を主役とした設計思想が貫かれている。庭の奥には大理石のバーベキュー台も設置されており、自然の中で贅沢な時間を過ごすためのこだわりが随所に見られる。まさに「人生勝ち組とかそういう次元ではない」「生きてるゾーンが違う」と評される、別世界のような空間がそこにはあった。



関東圏内でお部屋探しをご希望の場合、ゴリラ不動産にご相談ください！

https://gorilla-fudosan.com/