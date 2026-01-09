【イネス 1/7スケールフィギュア】 予約期間：1月9日10時～3月17日23時59分 11月 発売予定 価格：26,400円

フリューの高品質ホビーブランド「F:NEX」は、フィギュア「イネス 1/7スケールフィギュア」を11月に発売する。予約期間は3月17日23時59分まで。価格は26,400円。

本製品は、スマホゲーム「アークナイツ」に登場する「イネス」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

クールな佇まいの中に存在感を放つイネスを、原作イラストそのままに立体化しており、髪先にかけて施された繊細なグラデーション、衣装は質感の再現を重視し、武器は塗装にもこだわり重量を感じさせる仕上がりとなっているほか、細部まで丁寧に作り込んでいる。

また「FURYU HOBBY MALL」で購入すると、限定特典としてHYPERGRYPHデザインの「アクリルキーホルダー」が付属する。

FURYU HOBBY MALL限定特典「アクリルキーホルダー」

スケール：1/7スケール サイズ：全高 約270mm（台座含む）

(C)HYPERGRYPH (C)Yostar

※掲載写真は実際の商品とは多少異なる場合がございます。