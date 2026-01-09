２０２５年に栃木県内であった交通事故について、発生件数と死者数が過去５年で最多となったことが栃木県警のまとめで分かりました。

県警交通企画課によりますと２０２５年の交通事故の発生件数は前の年より１０２件多い４０４８件、死者数は９人多い６９人となり、いずれも過去５年で最多となりました。

死者数は３年連続で増加していて人口１０万に当たりは３．６６人で全国ワースト６位でした。前の年は、３．１６人で、ワースト１５位でした。

県交通安全対策協議会は２０２５年、交通死亡事故多発警報を過去最多の５回発令しています。

死亡事故で目立ったのが乗用車など四輪車に乗車中で死者数が８人増の２８人と最も多く全体の４割を占めました。このうちの１３人がシートベルトを着用していませんでした。

また、自転車乗車中の死者数は、１人増えた８人で全体の１１％あまりとなっています。このうち６人がヘルメットを着用していませんでした。

飲酒による交通死亡事故は８件あり３件増加しています。

年代別では、高齢者が３５人とおよそ５割となっています。

県警は「交通事故を自分のこととしてとらえ安全運転に努めてほしい」と呼びかけています。