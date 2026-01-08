文化放送で放送中の、Snow Man・佐久間大介がパーソナリティを務める番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（毎週土曜日 午後8時00分～9時00分）では、1月10日（土）の放送に、声優の浪川大輔がゲスト出演する。

当番組は、アイドル屈指のアニメ兼声優オタクのSnow Man・佐久間大介が、自身の好きな「アニメ」と「ゲーム」の話題など、オタクな一面を余すところなくリスナーへ伝える60分。

1月10日（土）放送のゲスト・浪川大輔は、『ハイキュー!!』の及川徹役や『君に届け』の風早翔太役、『LUPIN THE ⅢRD』シリーズの石川五ェ門役など、数多くの作品に出演。他にもイライジャ・ウッドの吹き替えを担当するなど、洋画作品でも活躍中だ。さらにアーティストとしても活動しており、多彩な声の演技で唯一無二の存在感を放つ大人気声優である。

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ）で複数回にわたり共演しているものの、しっかりとトークをするのは今回が初めてとなる佐久間と浪川。佐久間は、友人たちから聞き及んでいた浪川にまつわる“伝説”を披露する。

そんな浪川は、1月7日に8th Mini Album「UNSTOPPABLE」をリリース。番組では、アーティスト活動15周年記念プロジェクトとなる本アルバムについても掘り下げる。

番組収録を終えた浪川大輔は、以下のようにコメントしている。

やっとじっくり話ができる！と楽しみにしていた番組です。

ですが！ じっくりではなく怒涛の展開！ めくるめくトーク！

あっという間に収録は終わりを告げました…ただただ楽しかった。

また話したいなと思った帰り道。また呼んでくださいませー！

※浪川大輔がゲスト出演する1月10日（土）放送回は、放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260110200000

【番組概要】

■番組名： 『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』

■放送日時： 毎週土曜日 午後8時00分～9時00分

■出演： Snow Man 佐久間大介 ■ゲスト： 浪川大輔 ※1月10日（土）放送回

■番組X： @matemuri_916 ■推奨ハッシュタグ： #マテムり ■メール： matemuri@joqr.net