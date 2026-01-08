お正月が過ぎると、少しずつ余りがちになるおせち料理。実はそのまま食べるだけでなく、普段のごはんに手軽にアレンジできる優秀食材なんです。味付けが完成しているので調理もラクラク。今回は、そんな余ったおせちをおいしくリメイクできる、人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】とろ〜り濃厚！餅ラザニアしゃぶしゃぶ用のお餅を使った、驚きの洋風アレンジが堂々の1位です。とろ〜り溶けたお餅に、コクのあるミートソースと生クリームが重なり合い、まるで専門店のような味わいに。オーブンに入れるだけで見た目も華やかなので、おもてなしにもぴったりですよ。







【材料】（2人分）



お餅(しゃぶしゃぶ用) 8枚

玉ネギ 1/2個

ベーコン 2枚

生クリーム 150ml

塩コショウ 少々

ミートソース(市販品) 大さじ 8

ピザ用チーズ 30~40g

サラダ油 大さじ 1/2



【下準備】



1、玉ネギは縦薄切りにする。







2、ベーコンは細切りにする。



3、耐熱容器に分量外のサラダ油をぬっておく。



【作り方】



1、フライパンにサラダ油を熱し、玉ネギとベーコンを炒める。しんなりしたら、生クリームを加えて1分煮て塩コショウで味を調える。







2、耐熱容器に(1)の半量、お餅4枚、ミートソースの半量を順に重ね、残りも順に重ねる。ピザ用チーズを散らし、トースターで10〜12分焼く。(ヒント)途中でピザ用チーズが焦げそうな場合は、アルミホイルをかぶせて下さい。







【No.2】黒豆でほっこり♪黒糖蒸しケーキ







【材料】（4~5個分）



黒豆の甘煮 16~20個

<生地>

黒砂糖(粉) 25g

卵黄 1個分

サラダ油 小さじ 1

牛乳 大さじ 2~3

薄力粉 60g

ベーキングパウダー 小さじ 1/2



【作り方】



1、蒸し器を湯気の出る状態に準備し、蓋にタオルを巻き付けておく。黒砂糖は網を通しておく。薄力粉、ベーキングパウダーを合わせ、網を通しておく。(ヒント)ここでは紙カップを使用していますが、金属カップを使う場合は、カップの内側に薄く分量外のサラダ油をぬり、さらに薄く薄力粉をまぶして下さい。







2、＜生地＞を作る。ボウルに卵黄を入れ、サラダ油を加えてよく混ぜ合わせ、牛乳を加えながらさらに混ぜ合わせる。







3、黒砂糖を加え、さらによく混ぜ合わせる。薄力粉を加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。生地が固い場合は、分量外の牛乳を加えて加減して下さい。







4、(3)に黒豆を加えて混ぜ合わせ、カップに入れてあれば分量外の黒豆をのせる。湯気の上がった蒸し器に入れ、強火で15〜20分蒸す。竹串を刺し、何もついてこなければ蒸し上がりです。







【No.3】だし香る♪お煮しめの和風カレー







【材料】（2人分）



お煮しめ 茶碗 1~2杯分

牛肉(細切れ) 150~200g

玉ネギ 1/2個

ショウガ 1/2片

塩コショウ 少々

サラダ油 小さじ 2

バター 10g

だし汁 500ml

カレールウ(市販品) 2~3皿分

しょうゆ 小さじ 2~3

ご飯(炊きたて) 適量

野沢菜漬け 適量

白ゴマ 少々

薬味(お好み) 適量



【作り方】



1、お煮しめが大きい場合はひとくち大に切る。玉ネギは縦幅1cmに切る。ショウガは皮をむき、みじん切りにする。







2、深めのフライパンにサラダ油、バターを入れて中火にかけ、ショウガを炒める。香りがたってきたら牛肉、玉ネギを炒める。牛肉の赤みがなくなったらだし汁を加え、強火にする。







3、煮たってきたらアクを取り、中火にして4〜5分煮、お煮しめを加える。クツクツしてきたら、カレールウを加えて煮溶かし、完全にカレールウが溶けたら、しょうゆを加えて味を調える。







4、野沢菜のお漬け物は細かく刻み、ご飯に混ぜ合わせる。ご飯を器によそって(3)をかけ、薬味を添えてご飯には白ゴマを振る。







■【2位以降も絶品ぞろい】おせちリメイクの人気レシピ甘く炊いた黒豆を使った、優しい甘さの蒸しケーキです。ふんわり生地に黒豆のコクが広がり、食後のおやつや子どものおやつにも大活躍。蒸すだけなので、オーブンいらずで手軽なのもうれしいですね。おせち定番のお煮しめを、和風カレーに大胆リメイク。だしの旨みがじんわり効いたカレーは、ごはんが止まらないおいしさです。すでに火が通っているので、煮込み時間が短く、忙しい日の時短メニューにもおすすめですよ。■シーン別に楽しむおせちリメイクレシピおせち料理のリメイクは、普段の夕食はもちろん、おもてなしや休日ランチにも大活躍します。余った食材は小分け冷凍しておくと、後日のアレンジも簡単。甘い系からごはんものまで幅広く使えるので、ぜひご家庭の定番に取り入れてみてくださいね。(ウーマンエキサイト編集部)