YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「家族愛の人にインタビュー #家族 #収益 #貯金 #給料 #街角給与明細」と題した動画を公開。動画では、31歳の斫り（はつり）屋の男性が、自身の収入と驚くべきお金の使い方について語った。



登場したのは、妻と同じ会社で働く31歳の男性。現在の月収を尋ねられると「だいたい50万ぐらいです」と明かした。しかし、そのお金の使い道については「（自分は）使わない」と断言。給料は全額そのまま妻に渡しているといい、自身のお小遣いは「ないです」と語った。



仕事中の昼食は妻が作った弁当を持参し、外食する際も支払いは妻がするという徹底ぶり。同僚との付き合いについても、常に妻が一緒にいるため、個人的な食事会などはないという。家計は完全に妻が管理しており、男性は「家の貯金はあるかないか俺もわからない」と話し、自身の貯金額は「0円」だと明かした。



家庭での節約術も妻が担っており、「お米はチラシを見て転々として買ってます」といった具体的なエピソードも披露。さらに、家庭内では「ご飯は150gまで」というルールまであることを笑顔で語った。



仕事に追われる日々を送っているという男性だが、来年の抱負を問われると「家族との時間をもっと作りたい」と即答。最後に妻へのメッセージを求められると、少し照れながらも「いつも感謝しかないです。それだけです」と語り、深い愛情と信頼関係をうかがわせた。