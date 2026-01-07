元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が7日、自身のXを更新。大胆イメチェンしたことを6日に報告した投稿がバズった理由について明かした。

6日のSNS投稿で、「AKB48 20周年は絶対ポニーテール！！と意気込んで伸ばし続けた髪の毛、やっと切れましたー！」と髪の毛をバッサリ切り、イメチェンしたことを報告していた高橋。「久しぶりの長さ、スッキリ」と満足そうにつづり、鏡越しの自撮りショットを披露していた。

インスタグラム、Xともに多くの反響があった。この日、Xを更新した高橋は「髪型でバズったかと思ったら、どデカいケースでバズってるとかなんなのー！！」と嘆いた。自撮り写真には、高橋の顔が隠れそうなくらい大きなハートのスマホケースが映り込んでいた。

ハマ・オカモトは「ケースでかすぎてかっこいい」とコメントしていた。フォロワーからも「えスマホケースでかくない？」「ケースのインパクトがすごすぎて笑う」「デッカ」「スマホケースが気になって仕方ない」「さすが」「笑った」などの声が多く寄せられ、SNS上で話題になっていた。