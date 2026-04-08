アイドルグループAKB48の元メンバーで、初代総監督としてグループの“黄金期”を支えた高橋みなみが、2026年4月から洗足学園音楽大学（神奈川県川崎市）の客員教授に就任する。高橋は先月3日に自身の公式Xを更新し、《自分の経験が、これからの時代にチャレンジする学生の皆さんの何かヒントになるならばこれほど嬉しい事はありません！学生の皆さんと「共に」考え学ばせていただきたいと思っています！頑張るぞー》と意気込み