3日、神奈川県川崎市の音楽大学「洗足学園音楽大学」が元AKB48メンバーでタレントの高橋みなみを客員教授として迎えることを発表した。 同大学公式HPによると、アイドル活動を含めたこれまでの実績や、同大学が2025年6月に実施した高橋の特別講演会「自分を『選んでもらう』『見つけてもらう』ために必要なこと」が主に学生から高い評価を受けたことから、今回の招聘（しょうへい）につながったという。 客員教授とは、特