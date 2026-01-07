この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系YouTuberのサイ氏が運営する「サイ-SYK CHANNEL-」が、「【アベンジャーズ:ドゥームズデイ】出るとわかっていても興奮する..、ティザー予告第三弾徹底解剖」と題した動画を公開。2026年公開予定のMCU映画『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』のティザー予告第三弾を分析し、ファンの間で大きな話題を呼んでいるX-MENの登場について深く掘り下げた。



動画ではまず、『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』のティザー予告が、『アバター：ファイアー・アンド・アッシュ』の上映前に週替わりで先行公開されているプロモーション戦略について解説。すでに第一弾ではスティーブ・ロジャースに子供がいたこと、第二弾ではシリアスな雰囲気のソーが登場し、ファンの期待を高めていた。しかし、サイ氏は「映画館によって最新の予告が流れない」という問題点を指摘し、情報格差が生まれている現状に苦言を呈した。



続いて、オンラインで解禁された第三弾予告の内容を徹底解剖。予告は「死は誰にでも訪れる、それだけは確かだ」という不穏なナレーションで始まり、ミュータントを育てる「恵まれし子らの学園」が映し出される。さらに、パトリック・スチュワート演じるプロフェッサーXとイアン・マッケラン演じるマグニートーがチェスを指す姿や、ジェームズ・マースデン演じるサイクロップスが怒りのオプティックブラストを放つ場面が登場。その内2名が2014年の映画『X-MEN：フューチャー＆パスト』以来12年ぶりに同役で復帰することに対し、サイ氏は「事前に発表されていたとはいえ、実際に映像で見るとこみ上げてくるものがあった」と感慨を述べた。



予告の描写から、サイ氏はドクター・ドゥームが将来有望な子供たちを誘拐しているという説を提示。第一弾、第二弾で示唆されたヒーローたちの子供に加え、今回はミュータントの子供たちが集う学園が襲撃されていることから、その可能性は高いと分析する。特にサイクロップスの背後に映る巨大な影を、対ミュータント用ロボット兵器「センチネル」であると推測。「ドクター・ドゥームがミュータントの子供達を誘拐することを目的に、自身の手で造ったセンチネルで攻撃を仕掛けてきた」ということや、「もしもセンチネルだった場合、その胸元にはアークリアクターがあるはず」と指摘。



最後に、最も大きな謎として、登場したX-MENがどの世界の住人なのかという点に言及。複数の世界線が複雑に絡み合い、ドクター・ドゥームの影がちらつく『アベンジャーズ/ドゥームズデイ』の壮大な物語に、さらなる期待が寄せられる。