1月5日、自民党の小野田紀美経済安全保障担当大臣が高市早苗首相らとともに三重県の伊勢神宮を参拝し、そこで見せたスタイルが話題を集めている。

【写真】タカラジェンヌみたい…話題になった小野田氏のモーニング姿

モデル体型の小野田氏

「小野田氏は、昼間に着るもっとも格式の高い衣装とされるモーニング姿で現れました。小野田氏の身長は170センチ、モデル体型のスタイルにバッチリと決まっていると評判を呼んでいます」（スポーツ紙記者）

小野田氏は同日に更新されたXで、《力強く輝くお天道様のもとで、高市総理と共に伊勢神宮を参拝いたしました。とにかく全力で頑張らねばならぬという気合を、あらためて入れていただいたように思います。踏ん張ります。頑張ります》のメッセージとともに、男性閣僚に混ざり、参拝中の姿を後ろからとらえた写真をアップしている。

なんとも凛々しい姿に、《長身だから映える。宝塚みたい、まさに男装の麗人》《この人だから着れる。いいですねぇ》などとネット上では称賛の声が相次いでいる。

小野田氏はこれまでもファッションが注目を集めてきたと語るのは政治ジャーナリストだ。

「小野田氏は2025年10月に皇居で行われた閣僚認証式では、ひときわ目を引く、銀色の光沢に輝くドレスを着用していました。この際はヒールを着用していたため、とりわけスタイリッシュなイメージが強調されていましたね」

小野田氏が閣僚認証式でのシルバードレスに続き、モーニング姿を見せたのは特別な意味もあるようだ。

「モーニングは女性向けのものも存在しますが、一般的には男性が着るものとされています。小野田氏があえてモーニング姿を見せたことは男性らしさ、女性らしさといったジェンダー規範にこだわらない思いも感じられますね。小野田氏自身、性的指向はアニメやマンガなど作られたキャラクターを愛するフィクトロマンティックであると公言しています」（前出・政治ジャーナリスト）

小野田氏といえば閣議後の記者会見で一部フリー記者からの質問にズバリと切り返す“小野田節”が注目を集めているが、今後は高市内閣のファッションリーダーとしても活躍しそうだ。