¡¡Ãæ¹ñ¡¦¹¾ÁÉ¾ÊÆîµþ»Ô¤Ç¹âÎð¼Ô¤¬½¸¹ç½»Âð¤Î£±£µ³¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢£·³¬¤ÎÊª´³¤·Âæ¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¶è¤Î·ÙÈ÷°÷¤¬¾ÃËÉ¥Û¡¼¥¹¤òÂÎ¤Ë·ë¤ó¤Çµß½Ð¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ»æ¡¦È¾ÅçÚïÊó¤¬ÀèÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡£±·î£´Æü¡¢¤¢¤ë¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬£Ó£Î£Ó¤ËÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¡¢Æîµþ»Ô±º¸ý¶è¤Î°¡ÅìÉÍ¹¾ÏÂ±à¾®¶è¤Î½¸¹ç½»Âð¤Ç¡¢£¸£°Âå¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¸í¤Ã¤Æ£±£µ³¬¤«¤éÅ¾Íî¤·¡¢£·³¬¤ÎÁë¤Î³°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Êª´³¤·Âæ¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡½»Ì±¤«¤é¤Îµß½õÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢¾®¶è¤Î·ÙÈ÷ÂâÄ¹¤ÎÄ¥°Î¤µ¤ó¤¬¤¹¤°¤Ë¸½¾ì¤Ø¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä¥¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½¾ìÅþÃå»þ¡¢¹âÎð¼Ô¤Ï£·³¬¤ÎÁë³°¤ËÃè¤Å¤ê¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¤¤ÄÍî²¼¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡££·³¬½»¸Í¤Ë¤Ï¿Í¤¬¤ª¤é¤º¡¢£¶³¬¤ÎÁë³°¤Ë¤ÏËÉÈÈºô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÅÐ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££¸³¬¤Î½»Ì±¤¬¤¹¤°¤Ë¥É¥¢¤ò³«¤±¡¢µß½õ¤Î¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¥¤µ¤ó¤Ï¾Ã²ÐÀò¤«¤é¾ÃËÉÍÑ¥Û¡¼¥¹¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¹ø¤Ë·ë¤Ó¡¢¤Û¤«¤Î·ÙÈ÷°÷¤ä£¸³¬½»Ì±¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢£¸³¬¤ÎÁë³°¤«¤é£·³¬¤Ë¹ß²¼¤·¡¢¹âÎð¼Ô¤òÌµ»ö¤Ë¼¼Æâ¤Øµß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡µß½õ¸å¡¢Ä¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«¿È¤Ï£³£²ºÐ¤ÇÂàÌò·³¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢³¬¤òÅÁ¤Ã¤Æµß½Ð¤¹¤ë¤Î¤ËÍ×¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¤ª¤è¤½£±Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¹âÎð¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯½ª¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£µß½õÃæ¡¢¼«¿È¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤¬¸í¤Ã¤ÆÊª´³¤·Âæ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£