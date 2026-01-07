AKB48関連の漫画を多く手がけてきた漫画家・田辺洋一郎氏。Xに投稿した内容が物議を醸し謝罪するも、いまだ批判の声が吹き荒れている。

【写真】「多大なご迷惑を･･･」リプ欄は閉じてXで謝罪した田辺氏

田辺氏は1月3日に、xAI社が開発したXと連携するAI『Grok（グロック）』を用い、アイドルグループ・STU48の工藤理子の写真に「首にマフラーを巻いて、ビキニを着せて」と指示。「作画資料です」というコメントとともにアップした。

現在投稿は削除されているが、多くの人が即座に不快感を露わにする事態に。

STU48メンバー中村舞の訴え

4日にメンバーの中村舞は、

「何も面白くないし、誰でもみることができるXでこういうことをやるのはやめてください。前のポストも早く消してください」

と田辺に直接リプライを飛ばし、訴えた。

「工藤さんも4日の配信で、“私にも説明責任があるのでは？とコメントが来たんだけど、どういうことを説明したらいいんだろう”と心情を明かしました。

どうやら工藤さん本人にも落ち度があるというようなコメントも届いたようで、“私の写真がAIで悪用されたのに、私が悪いみたいな見方をするから悲しい”と戸惑いを隠しきれず、“私はただAIに脱がされただけなのに”と嘆いています。“悲しい”と何度も小さく呟いていました」（芸能ライター）

怒りは他のタレントにも広がっており、女優・新谷姫加は自身のXで「Grokで“水着にして”とか言って人の写真を勝手に裸にしたりするの気持ち悪すぎる、絶対にやめて」とコメント。

さらに「本当にやめなさい。駆逐してやりたい」と語気を強めた。

事務所側は厳しい姿勢で対処

動向が注目されていたSTU48だが、5日に公式サイトを更新。「STU48メンバーの肖像権・パブリシティ権に関するお願い」と題して、メンバーの肖像権及びパブリシティ権を著しく侵害するものは看過できないとし、

「今後、こうした無断アップロード行為に対しては、厳しい姿勢で対処してまいります」

とアナウンスしている。

「田辺氏はようやく5日になってXに謝罪文を投稿しました。自身の意識の低さと傲慢さをお詫びし、“現在関わりのあるグループとの取引停止をさせていただきました”と述べています。“アイドルに詳しい漫画家”を自称し、これまでAKB48やSKE48など数々の作品に携わってきた田辺氏にとって大きな痛手でしょう」（前出・芸能ライター）

しかし、謝罪が公開されても世間の非難の声はなかなか止まない。ネット上では、

「なぜ投稿する前に気がつかないんだ？」「停止させていただきましたじゃなくて、クビになったんでしょうに」「取引停止させていただいたって、なんか上から目線だな」「やっちゃいけない事の分別もつかない時点で、プロ失格ですわ」

と避難の声が相次いでいる。《後悔先に立たず。汚名はずっと残り続ける》という厳しい意見もあり、新年早々、散々な幕開けとなってしまったようだ。