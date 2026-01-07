Image: Shutterstock.com

2025年末にカリフォルニアで開催された二足歩行ロボ・ヒューマノイドのサミット「Humanoids Summit」。取材したウォール・ストリート・ジャーナル紙（WSJ）が、売った側もロボ技術の過剰アピールを心配している雰囲気があったような…という微妙な感想を述べています。…うん、それわかるかも。

実用性のなさ

二足歩行ロボットを実現させている技術はすごい。その進化は著しく、最先端の学びを、知恵を、知識を、技を、そしてひらめきを詰め込んで開発していることがうかがわれます。しかし、問題は、そこまでやっても、日常での実用性がぜーんぜんないこと！ 大枚叩いて購入したいと思うのは酔狂な大富豪だけ。

中国政府なんて「実用性のないヒューマノイドロボ開発やめて、その優秀な人材で他のことやらんかい！」って苦言を呈するほどであり、それは的を射た意見です。

Weave RoboticsのCEO、Kaan Dogrusoz氏は、WSJ紙の取材に「たくさんの素晴らしい技術がここで起きています、優秀な人材がここで多く働いています、ただしプロダクトはまだぼんやりしていますね」「完全二足歩行のヒューマイノドは現代のNewtonです」とコメントし、ヒューマノイドを楽観視している人は考え直すべきだと、ロボ業界の中の人でありつつも辛辣な意見を述べました。

Dogrusoz氏がコメントした「現代のNewton」とは、1990年中頃、ジョン・スカリー氏時代にAppleが発表した個人用モバイル端末のこと。莫大な開発費をかけたものの、端末の動作は不安定、売り行きもよくなく、スティーブ・ジョブズ氏の手によってボッコボコにディスコンされたプロダクトです。

ロボサミットは、ロボットこんなことができますよ！とアピールする企業側でさえ「実はそうなんですよねぇ」と実用性のなさをわかっている雰囲気満点だったとか…。

WSJの取材では、VRヘッドセットを装着した人間による遠隔操作で外壁掃除をするロボットを開発する企業は「壁以外の場所を掃除できるよう本当に少しつづ教えているところ」という歯切れの悪いコメントを。また別のロボ企業は「ただヒューマノイドロボットを作るのではなく、どうすれば役にたつロボットを作れるのかを日々考えている」というコメントを寄せています。

ロボット配置費用がもし100ドルだとしたら、20ドルはロボそのものに、残りの80ドルはロボットによって周辺の人が怪我などをしないよう安全確認する人件費になっているという皮肉な意見も。

ロボット執事なんて、今はまだ夢のまた夢なんですね。