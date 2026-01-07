社会人野球の東芝は6日、元西武、ヤクルトの宮川哲投手（30）が復帰することを発表した。宮川はスポニチアネックスの取材に、7年ぶりの古巣復帰となる今季への意気込みを明かした。

「チームに恩返しをしないといけないと考えています。腕がちぎれるぐらいまで投げるつもりですし、都市対抗優勝という目標に向かって一日、一日を大切にしていきたい」

言葉の端々に、熱い思いがあふれ出た。ヤクルトに所属した昨季は1軍での登板こそなかったが、イースタン・リーグでチーム最多42試合に登板。44イニングで49三振を奪うなど、150キロを超える直球と切れ味の鋭いフォーク、カーブは健在だ。

前回は18年から2年間在籍し、2年目だった19年はエースとして都市対抗4強進出にも貢献した。「負けたら終わりという、ヒリヒリする中での戦い」と表した社会人野球のステージ。NPBの6年間で通算131試合に登板して培った経験を、今後は惜しみなくチームに還元する。

「いろんな練習法や調整法がありますが、一番大切なことは準備だと思う」

西武の2年目だった21年からは、シャドーピッチングを毎日のルーティンに取り入れるようになった。ブルペンでの投球練習を開始する前に、シャドーピッチングで投球フォームを確認。細部までこだわり抜いたことが、翌22年の躍進にもつながった。

「全てにおいてレベルアップしたい。真っすぐの質を高めることもそうですし、フォーク、カーブの精度も上げて三振を獲っていきたい」

都市対抗7度の優勝を誇る名門にとって、元NPBの選手の加入は初。その重みもかみしめながら、宮川がチームのカンフル剤となる。