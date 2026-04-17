2月のミラノ・コルティナ五輪ではフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（24）と木原龍一（33）が今シーズンをもって引退することを17日、それぞれのSNSで発表した。連名で「この度、三浦璃来木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と発表。現役生活を「喜びや悔しさを皆様と分かち合いながら、共に歩んできた時間は、私たちにとってかけがえのない宝物です」