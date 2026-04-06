日本野球機構（NPB）の理事会と実行委員会が6日に都内で行われた。今季は9試合で22発の日本ハムを筆頭に多くの球団が本塁打数を増やしている。この日の議題には上がらなかったが、NPBの中村勝彦事務局長は「選手も記録の商売ですので、ずっと同じボールを使っていくというスタンスは変わっていません。基準値は変わっていません。本当に厳密にそろえている」と説明した。今季使われているボールは、昨秋に湿度も一定にした上で