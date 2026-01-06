ゲームパッドでハンドル回そう。

シューティングにRPGにアクションにと、テレビゲームにはいろんなジャンルがありますよね。だけどレーシングゲームは、ハンドルやアクセルなど実車に近い操作感があった方が、より没入できます。

十字キーでコーナリングをするのは、現実と離れすぎていてなんか違う気がしますもんね。

ライト層や入門用にピッタリ

GAMESIRの「Swift Drive」は、ゲームパッドの真ん中にハンドルがあるユニークなもの。

ハンドル型コントローラーを購入・設置せずとも、指先でお手軽にホイール操作が楽しめます。

ハンドルは1080度回転し、ステアリング制御解像度は65,000レベルとのこと。フォースフィードバックにより抵抗感が出るので没入感が出ます。F1カーのトップスピードだと重く感じるでしょうし、マリカーくらいなら軽いかもしれませんね。

触覚フィードバック用モーターも内蔵され、たとえばブレーキング時に起こる車体の揺れなども再現。荒れ地の走行ならずっとガタガタしたりして？

カラフルに光るRGBライトは、エンジンの回転数を判断するのに役立ちます。背面ボタンでギアチェンジをする時に、目安として使えます。

ゴツいシミュレーターを一式揃えずとも、このゲームパッドひとつでOKならレーシングゲームのハードルが下がりそうですね。「Swift Drive」は、1月9日まで開催中のコンシューマーテクノロジー展示会「CES 2026」にお目見えとのことです。

シミュレーターは大掛かり

レーシングゲームをより本格的に楽しむには、シミュレーターを自作したり購入するのがお勧めです。中には本物のF1カーみたいなものが1400万円だったり、実車の｢キャデラック ELR｣をハッキングしたりと、いろんな方法がありますが…金銭面や技術面で実現は難しいですよね。

初代プレステ用『R4 -RIDGE RACER TYPE 4-』用ゲームパッドの「ジョグコン」なら、真ん中のホイールが「Swift Drive」と同じコンセプト。昔遊んだ人は、指が感覚を憶えているのでは？

