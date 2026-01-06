飲食店員が「舌打ちしたくなる」実はイラついている客の言動10選
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆お客様は神様とは言うけれど
今回のテーマは「飲食店員が実はイラついていること」です。
現在は銀座のクラブに勤めている筆者ですが、若いころは某ファストフード店のレジスタッフ、レストランのホールスタッフとして働いていました。
銀座のクラブ、と聞くと「そういうところって手のかかるお客さんが多そう」というイメージを抱く方も多いかもしれませんが、接客中にストレスを覚える頻度は、某ファストフード店のレジスタッフ、またはレストランのホールスタッフとして働いていた頃の方が圧倒的に多かったと感じます。
1月は新年会のシーズンでもあり、飲食店を利用する頻度が増えますね。食事やサービスを提供する側と、それらを利用する側、双方が気持ちよく過ごせる世の中を目指したいものです。
では、さっそく解説します。
◆その1：大人数なのに別会計
10名以上で利用しているのに、お会計が別会計だとゲンナリです。「コース料理」や「飲み放題」などのサービスは、大人数でもお会計がしやすいように用意されているものでもあります。ぜひ、まとめてお会計していただきたいものです。
また、10名以上で利用して、コース料理でも飲み放題でもなくアラカルトを利用して、お会計時にもめるのもやめてほしいです。
◆その2：お手洗いを汚す
「飲み放題」などを利用する際に、「なんとしてでも元を取らなくては」と張り切って、ご自身のキャパ以上の量のお酒を飲んでしまう方は少なくありません。
その結果、お手洗いを汚す羽目に……。
無理な量のお酒を飲んで具合が悪くなったり、同僚やご友人の前で恥ずかしい姿を晒してしまったり、その場の空気を悪くしてしまうなんて大損じゃないですか。せっかくなら楽しく過ごしてほしいのに。
◆その3：声が異様に大きい/小さい
酔って声が大きくなる方も珍しくありません。声が大きくなっている本人は楽しいかもしれませんが、他のお客様には不快な思いをさせているはずです。よしましょう。
一方で、声が小さすぎるのもそれはそれで少し困ります。オーダーの際の声が小さすぎて永遠に何を言っているのかわからない人もたまにいました。
◆その4：「何カップ？」などセクハラをする
レストランやカフェ、居酒屋はキャバクラではありません。
◆その5：千円や数百円のお会計で1万円札を出す
お店側の都合でしかなくて大変恐縮なのですが、千円や数百円のお会計を1万円札で支払う方が続くと釣り銭のストックがなくなります。
「ここで1万円札くずしちゃおう」的な感覚で1万円札を出すのはよしてほしいです。
◆その6：ランチのピークタイムに席を長時間占領する
飲食店は、限られた席数で可能な限り多くのお客様に食事やサービスを提供することで収益をあげています。食事がすんでいるのに、おしゃべりやパソコンでの作業、読書などをして長時間の滞在をされると、その間、新規のお客様を案内することができず、本来得られたはずの売上を失うことになります。
飲食店は図書館などの公共の施設ではありません。お店の回転率と収益に影響するような長居は避けましょう。
また、同じ理由で、「店員の案内を無視して4名席に陣取るおひとり様」も嫌われます。
