今さら聞けない「官製バブル」の象徴。50棟のビル計画が1棟で破綻したりんくうタウンの今
YouTubeチャンネル「霞の探訪記」が、「【官製バブル】50棟のビルを建築する構想が結果1棟、そして破綻...官製バブルの象徴と言われている『りんくうタウン』を歩く」と題した動画を公開。バブル期に壮大な未来図が描かれながらも計画が頓挫し、「絶望」とまで呼ばれた大阪府泉佐野市のりんくうタウンが、どのようにして現在の賑わいを取り戻したのか、その軌跡をたどった。
動画ではまず、YouTuberの霞氏がりんくうタウン駅に降り立つ。この駅はJRと南海電鉄の2路線が同じホームを共有する珍しい構造で、関西国際空港の対岸という立地から「空の玄関口」としての役割を担っている。乗降客数は多いものの、駅周辺は閑散としており、構想通りには進まなかった「時間の名残が静かに漂っていた」と霞氏は語る。
しかし、駅から少し歩くとその景色は一変する。年間約500万人が訪れる「りんくうプレミアムアウトレット」や、観覧車が象徴的な商業施設「りんくうプレジャータウンシークル」には多くの人が集まり、活気を見せている。霞氏はこの対照的な風景の背景にある、りんくうタウンの歴史を解説した。
かつてこの地には、関西国際空港の開港に伴い、梅田や難波に続く「第三の都心」を築く壮大な構想があった。約6,000億円を投じて造成された土地に、オフィスやホテルを含む50棟もの高層ビル群を建設する計画で、その象徴として高さ256.1mの「りんくうゲートタワービル」が建てられた。しかし、バブル崩壊によって計画は頓挫。強気の収支計画は崩れ、事業は巨額の赤字を抱え込んだ。象徴であったゲートタワービルさえも2005年に経営破綻し、りんくうタウンは「官製バブルの象徴」と呼ばれるようになった。
その後、大阪府は土地を売るのではなく「貸す」方針に転換。これが奏功し、アウトレットモールや家電量販店、スーパーなどが次々と進出した。霞氏は、りんくうタウンが「副都心になれなかった街」であるとしつつも、その軌道修正の先に「空港に寄り添うレジャーと生活の街という別の姿を見つけました」と語る。失敗の痕跡と現在の賑わいが共存するこの街の姿は、計画通りに進まなかったからこそ生まれた、ユニークな時間の重なりを物語っているのかもしれない。
