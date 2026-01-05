¼íÌî±Ñ¹§¡¢¼Â²È¤ÎÝ¯ÅÄ»³¿À¼Ò¡Ö»°¤¬ÆüÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤Î»²ÇÒ¤âÊó¹ð
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼íÌî±Ñ¹§¡Ê43ºÐ¡Ë¤¬1·î4Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼Â²È¤ÎµÜ¾ë¡¦Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤Ç¤Î»Å»ö¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö2026Ç¯¡¢»°¤¬ÆüÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼íÌî¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¡Ö2026Ç¯¡¢»°¤¬ÆüÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸Î¤âÌµ¤¯Ìµ»ö¤Ë»²ÇÒ¤ËÍè¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¡¹¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤½ÐÍè¤¿¤«¤Ê¤È°Â¿´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¸æ¼ë°õ1200Ëç½ñ¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÇÛÉÛ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ªµÙ¤ß¤Þ¤¹¤Ã¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿º¹¤·Æþ¤ì¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤â¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬Ý¯ÅÄ»³¿À¼Ò¤Ë»²ÇÒ¤ËÍè¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
