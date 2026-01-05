プレミアリーグ第20節、リーズ・ユナイテッドとマンチェスター・ユナイテッドのゲームは1-1のドローに終わった。



赤薔薇をシンボルとするランカスター家と、白薔薇をシンボルとするヨーク家との“薔薇戦争”由来のライバル関係にあるとされ、“ローズ・ダービー”とも呼ばれる両者の激突に期待が高まっていたが、残念ながら試合前にファンがスタジアムで亡くなったとの報が入っている。





Leeds United is devastated to confirm that a supporter sadly passed away following a medical emergency ahead of today’s game.



The thoughts of everyone at the club are with the family and friends of the supporter at this exceptionally difficult time. — Leeds United (@LUFC) January 4, 2026

試合終了の3時間後、リーズは次のように声明を発表した。「リーズ・ユナイテッドは、エランド・ロードでのマンチェスター・ユナイテッドとのプレミアリーグの試合を前に、キックオフ前にスタジアムで医療上の緊急事態が発生し、サポーターが悲しいことに亡くなったことを残念ながら確認しました」「リーズ・ユナイテッド一同は、この極めて困難な時期に、サポーターのご家族とご友人に心からお見舞い申し上げます」死亡した人物の氏名や、死亡時の状況に関する詳細は公表されていない。