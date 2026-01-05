¡ÈÀµ·îµÙ¤ßÌÀ¤±¡É°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡º£Æü5Æü¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Î¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ö¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡TBS¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤¬5Æü¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°5¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤¬»Å»ö»Ï¤á¤Î¿Í¤Ë¡È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤«¤é»Å»ö»Ï¤á¤È¤¤¤¦Êý¤¬Â¿¤¤¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¤¨¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤À¤Ê¤«¤Ê¤«¤Í¤¨¡¢¤ªÀµ·îµÙ¤ß¤«¤é¿´¤ÈÂÎ¤¬Ìá¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤â¤¦¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡É¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤ËÊüÁ÷¡£¸µÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¥Ø¥ê¤«¤é¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö½éÆü¤Î½Ð¤Þ¤Ç¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃÂê¤â¿Ô¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤ÎÊý¤«¤é1¤Ä¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤´Êó¹ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¼Â¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤¬1¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£3288¥°¥é¥à¡¢½÷¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÀ¸Êó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü4ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÆ±¶É¥é¥¸¥ª¡Ö°Â½»¿Â°ìÏº¤ÎÆüÍËÅ·¹ñ¡×¡ÊÆüÍËÁ°10¡¦00¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÊüÁ÷¤ÏÏ¿²»¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µ¤Ï½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤â¤ËµÙ²Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ï¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎÀµ·îµÙ¤ß¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£