松屋銀座「リサとガスパールPOP UPマルシェ」限定グッズ＆コラボカフェの詳細公開！リサガスに会えるグリーティングも
日本語版出版25周年を迎えたリサとガスパールの「POP UP マルシェ in GINZA」(2026年1月5日〜19日(月)、松屋銀座8階)の新情報が届いた。リサとガスパールが登場するグリーティングイベントの開催が決定したほか、イベント限定グッズやコラボカフェメニューの詳細も明らかになった。
■リサとガスパールに会える！グリーティングイベント開催
今回のPOP UPマルシェを記念し、リサとガスパールが松屋銀座にやって来る。開催日は2026年1月10日(土)と11日(日)の2日間で、各日13時と15時の2回実施予定だ。参加費は無料だが、オンライン事前整理券(先着)が必要となる。整理券は松屋銀座情報特設サイトにて配布中。2人に会いたいファンは早めにゲットしておこう。
■パリと日本を旅するリサとガスパール！原画25点を一挙展示＆販売
会場では、原作者ゲオルグ・ハレンスレーベン氏が今回のために描き下ろした、パリや日本の名所が背景に描かれたリサとガスパールの作品群を間近で鑑賞できる。噴水広場やパンテオン、オペラ座ガルニエといったパリの風景や、日本の桜や奈良の鹿と触れ合う2人の姿に心がなごむ。
これらの原画は42万円〜105万円(税抜)で特別販売。サイズによって価格は異なり、購入は先着順となる。ファンやコレクターにとっては見逃せない機会となりそう。
また、メインビジュアルとなっている25周年記念アートの原画も特別展示(非売品)。エッフェル塔を望むバルコニーでティータイムを楽しむリサとガスパールの幸せな風景は必見だ。
■イベント限定グッズ＆先行商品が充実
既報でお伝えしていた本イベントで販売されるオリジナルグッズの、さらなる詳細が明らかになった。
イベント限定商品として登場するのは、「ミニタオル」(各770円・2種)、「ウォールキャンバス」(3300円)、「マグカップ」(1760円)、ジョエル・ロブションとコラボした「フィナンシェ(チャーム付き)」(2916円)の4アイテム。なかでもフィナンシェは、25周年記念オリジナルチャームがセットになった特別な一品で、自分へのご褒美にも手土産にもぴったりだ。
イベント先行商品も多数ラインナップ。「ぬいぐるみ クラシックL」(各6400円)や「ぬいぐるみ ふかふか」(各3300円)といった定番アイテムから、「25周年記念キーホルダー」(880円)、「25周年記念ポストカード5枚セット」(660円)などの記念グッズまで幅広くそろう。デスクワークが楽しくなりそうな「マウスパッド」(各1980円)や「メモスタンド」(880円)、持ち歩きに便利な「メガネケース」(1650円)や「巾着M」(1100円)も登場。「リサとガスパールクッキー詰め合わせ」(3024円)や「キャラバンコーヒー5個入り」(972円)など、ちょっとした手土産にぴったりなフード系アイテムもチェックしておきたい。
購入金額に応じた限定ノベルティもあり、2000円以上でオリジナルステッカー、5000円以上でオリジナル紙袋、7000円以上で当イベント限定のミニトートバッグがもらえる。
■カフェメニューはパフェやカレーも！特典は原画デザインのコースター
松屋銀座8階「MGカフェ」では、2026年1月5日から19日(月)までコラボメニューを提供する。
ドリンクの注目は「リサとガスパール25周年ラテ」(990円※テイクアウト有)。ラテアートには「Merci pour ces 25 années」(25年間ありがとう)のメッセージが描かれ、記念にぴったりの一杯となっている。「リサとガスパールのクリームソーダ」(各1210円※テイクアウト有)は、リサをイメージした赤とガスパールをイメージした青の2種類。それぞれのキャラクターをイメージしたトッピングとフラッグ付きで、見た目のかわいさも抜群だ。
フードメニューでは、黒いカレーの上にリサの顔型ライスがのった、遊び心あふれるビジュアルの「リサのカラフルカレー」(1650円)が目を引く。「リサとガスパールのトーストプレート」(1540円)は、二人をイメージした型抜きトーストにフラッグが添えられ、ブランチにもおすすめ。
スイーツ派には「ガスパールのチョコミントパフェ」(1650円)と「リサとガスパール25周年ケーキプレート」(1650円)を。パフェにはガスパールのトッピングと25周年のメッセージが入り、ケーキプレートは原画デザインのケーキにアイスやフルーツが添えられた華やかな一皿だ。
さらに各メニュー注文ごとに、今回展示される描き下ろし原画をデザインしたオリジナルコースター(全8種)がランダムで1枚もらえる。富士山やパリの街並みなど、原画の美しい世界観を手元に残せる特典は見逃せない。なくなり次第終了なので、早めの来店がおすすめだ。
なお、カフェの営業時間は11時〜22時(ラストオーダー21時)。2026年1月11日(日)・18日(日)は21時30分閉店(ラストオーダー20時30分)となる。席利用は全注文到着後30分以内、1人1品以上の注文が必要となる。
入場無料で気軽に立ち寄れる今回のイベント。原画鑑賞やグリーティングはもちろん、フォトスポットやカフェメニューも楽しめば、充実の1日を過ごせそう。2026年1月19日(月)までの開催なので、お見逃しなく！
■初日1月5日は入場整理券を配付
イベント初日の2026年1月5日は混雑防止のため入場整理券を配付する。配付場所は松屋銀座 京橋口で、10時30分〜10時55分にエアウェイトにて配付。開店後は8階イベントスクエアにて配布予定だ。整理券は1人1枚限りで、紛失した場合は入場不可。10時30分より前には並ばないよう注意しよう。
「日本語版出版25周年記念 リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」
会期：2026年1月5日〜1月19日(月)
会場：松屋銀座8階イベントスクエア
時間：11時〜20時
※最終日は17時閉場
※2026年1月12日(祝)、18日(日)は19時30分閉場
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Anne Gutman ＆ Georg Hallensleben / Hachette Livre
