【犬あるある】帰宅直後は飼い主を熱烈大歓迎!!→数十秒後…飼い主にはもう飽きた？「フィーバータイム」が短すぎる【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「わっかる〜！うちの子もそうです」「急速冷凍庫かっ!って突っ込みたくなるくらい早い冷めっぷりですよね」とコメント欄を沸かせたのは、ユウコトリトリ( @yuko_toritori)さんが描いた“柴犬あるあるエピソード”。柴犬だけでなく、猫などのペットを飼っている人にとってもわかりみが深い“あるある漫画”なのではないだろうか？本エピソードについて、ユウコトリトリさんにさらに話を聞いてみた。
「柴犬のフィーバータイムは本当に短い。急に飽きるので取りこぼさないようにこちらも必死です(笑)」そう語るのは、コミックエッセイ「カエル母さん」の著書を持つ漫画家・ユウコトリトリさんだ。Instagramにアップされた「柴犬フィーバータイム油断すると逃しがち」は、帰宅時に繰り広げられる柴犬あるあるを描いた作品である。勤務先から帰宅したユウコトリトリさんを、2匹の柴犬たちが数時間ぶりの再会とばかりに狂喜乱舞で出迎えてくれるのでこちらのテンションも上がるが、急いで手を洗って戻ってきたそのとき、柴犬たちの様子は一変していた…。
「柴犬フィーバータイムはものの数十秒で終了するので、『さっきまでの熱量はどこいった？』と毎回思います」とユウコトリトリさんは苦笑いで教えてくれた。この出迎えは毎日というか外出のたびに起こるそうで、留守にする時間が長いほど出迎えの熱量は上がっていると感じるという。たとえ冷めるのが早くても帰宅時の熱烈歓迎はうれしいもので「かなりのハイテンションで出迎えてくれるので本当にたまらないです」と満面の笑みで語ってくれたユウコトリトリさん。
漫画が公開されると共感コメントが殺到し、柴犬以外のペットを飼う読者からも「手を洗ってスタンバイOKのときには猫のテンションは終了してます」「大型犬なので1発目のアタックが毎回恐ろしい」など、ペットの種類を問わず"わかりみが深い"という声が相次いだ。
ユウコトリトリさんのブログやInstagramでは、子育てあるあるや柴犬あるあるを配信中。クスリと笑えるエピソードが満載なので、気になった人はぜひのぞいてみて。
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。