◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 （３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路を制した青学大が復路でも快走し、１０時間３７分３４秒の総合新記録で、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した。２日の往路５区では絶対エースの黒田朝日（４年）が１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークして優勝を大きく引き寄せた。

小田原中継所を首位の中大と３分２５秒差の５位でスタート。４人をごぼう抜きして往路優勝のゴールテープを切った。

１５・８キロで黒田朝日の給水係を務めた弟の然（２年）は「その時点でトップを走っていた早大の工藤（慎作）さんと１５秒差でした。給水ボトルを渡しながら『前、見えているぞ！ 絶対に勝つぞ』と激励しました」と約５０メートルの並走を明かした。

前回、青学大先輩の若林宏樹（当時４年）がマークした１時間９分１１秒の区間記録を１分５５秒も更新。１５年に青学大の神野大地（当時３年）は約２・５キロ長い旧コースを１時間１６分１５秒で走破しており、現コースに換算すると１時間８分５５秒前後が「事実上の区間記録」とされていたが、その記録も大幅に更新した。然は「１時間８分前後では走れると思っていましたが、１時間７分１６秒は想定外でした。びっくりです」と笑顔で話した。

然は前回大会では１６人の登録メンバーに入ったが、今回はチーム１７〜１８番手で惜しくも外れた。来季、３年生となる然は第１０３回大会に向けて、力強く走り始めている。１２月３１日の学内記録会５０００メートルでは非公認の手元計測ながら１３分５５秒の自己ベストタイ記録で走った。「来年は必ず箱根駅伝を走りたいです」。偉大な兄を持つ弟はプレッシャーに負けず、きっぱりと話した。