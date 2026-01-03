第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われ、青学大が大会新となる10時間37分34秒（速報値）で3年連続9度目の総合優勝を果たした。同一チームによる2度目の3連覇は史上初。黒田朝日主将（4年）らが輝き、「輝け大作戦」を完遂した。

新春の陽光を浴びて、最終10区・折田壮太（2年）が大手町に帰ってきた。ライバルの姿は見えない。歓喜のゴールに飛び込むと、仲間の胸に飛び込んだ。

2日の往路は1区で16位と出遅れるも、山上り5区・黒田の歴史的快走で逆転優勝。2位の早稲田大に18秒差をつけて発進した復路も盤石だった。

山下り6区で石川浩輝（1年）が区間3位と好走。7区で国学院大に追い上げられたものの、8区の塩出翔太（4年）が区間新をマークし、9、10区は余裕の逃げ切りだった。

大手町にゴールすると、選手たちが原晋監督は9回胴上げ。さらに5区で歴史的走りを見せた黒田も胴上げ。エースの目には涙が浮かんでいた。

原監督が今大会で掲げたのは「1人1人が（復路ゴールの）大手町に一番星となって輝いて」という思いを込めて「輝け大作戦」。昨年2月、黒田ら現4年の同級生で、2024年箱根でエントリーメンバーに入っていた皆渡星七さんが21歳で死去。出場選手は足や肩に「★7」とマジックで書くなど、特別な思いで箱根路を駆けていた。

初優勝の2015年大会から12年で9度目の頂点。史上初となる同一チーム2度目の3連覇。偉業とともに放った輝きは、間違いなく天国に届いた。



