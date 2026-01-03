寒さがグッと増して、お鍋がおいしい季節になりました。今回は、心にも体にもやさしい極上鍋を厳選！贅を極めた痛風鍋や、オツな組み合わせのうなぎ鍋、こたつでズズッと啜りたい味噌煮込うどんまで、絶品の数々をご紹介します。

酒を呼び、ときにご飯を欲する いま食べたい極上鍋

寒い季節。でも日本の冬にはあったかい鍋があるから、心強い。今回は、心にも体にもやさしい極上鍋を厳選しました！

とにかくネーミングが強烈で見ても食べてもインパクト抜群だったのが、『痛風鍋』。「白子、あん肝、牡蠣とクセ強具材が勢揃い。なのに、味がブレずにまとまるのがスゴイ」、「まったりコク深いスープに辛味調味料を入れて味変したら、さらにクセになってやられました（ 笑）」（担当編集ほか）。

この痛風鍋と並んで、「呑兵衛への贈り物にしたい」との声が挙がったのは、『うなぎ鍋』。「ふんわり柔らかなうなぎにダシがそっと寄り添うオツな味！」、「温めるだけで料亭クオリティ。贅沢な晩酌が楽しめます」（お取り寄せ倶楽部バイヤーほか）。同じ魚介系でも『石狩鍋セット』は、「北海道の海の幸のオンパレードで、食卓がぐっと華やぐ。鍋パーティー向きです」（スタイリスト）。煮込むほどに膨らむ海鮮ダシと良心的なお値段に拍手喝采でした。

一方、銘柄肉を堪能したい向きには、この２ 商品を。『青森シャモロックしゃぶしゃぶと水炊きセット』は、「鶏肉の力強い旨みが五臓六腑に染み渡る。〆に雑炊はテッパン」（担当ライター）。『黒豚しゃぶしゃぶ』は、「ロースとバラ、いずれも黒豚の甘さが感じられて、さすがのひと言。ちなみに、つけダレも旨い」（カメラマン）。

最後は、名古屋名物『山本屋総本家 生みそ煮込うどん』。ぜひ土鍋でハフハフ食べてほしい、と敢えて鍋企画での提案でピックアップしました。「コク旨味噌スープとモチモチ太麺の絡みが最高。お揚げとネギ、卵を入れて、本場流にご飯と一緒に楽しみたいですね」（担当編集）

痛風鍋セット（3〜6人前）｜せんざん

3つの個性が圧巻の旨みに！日本酒を呼ぶ鍋

せんざん「痛風鍋セット（3〜6人前）」｜販売価格 ￥9,100（税込・送料無料）

プリッと大粒の広島県産牡蠣に、クリーミーな北海道産白子、濃厚なあん肝。大胆な競演だが、食べてびっくり。熟成味噌を軸に10種の調味料と粗く刻んだあん肝を合わせたスープが、魚介の滋味を絶妙にまとめ上げるのだ。まったり濃厚なのにくどさはない。悶絶必至!

【食べ比べ！審査員の評価】

「牡蠣は火を入れてもプリプリ、白子はキレイ。贅沢な具材の旨みとあん肝のコクがこれでもか!と溶け込むスープに唸るばかり。酒が進む〜」

【商品規格】

名称：鍋セット

内容量：白子250g、あん肝250g、牡蠣250g、あん肝ペースト入り味噌スープ、辛味調味料

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍180日

販売者：【株式会社せんざん】 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-24-7

製造者：【せんざんセントラルキッチン】 〒235-0042 神奈川県横浜市磯子区上中里町267

青森シャモロックしゃぶしゃぶと水炊きセット｜株式会社おおわにシャモロックファーム

地鶏の滋味と奥深いコクが、じんわり染みる。

株式会社おおわにシャモロックファーム「青森シャモロックしゃぶしゃぶと水炊きセット」｜販売価格 ￥5,780（税込・送料無料）

青森の自然が育んだ地鶏『青森シャモロック』の魅力をとことん堪能できるセット。鶏ガラスープに、スライス肉をさっと泳がせて食すと、上品ながら深い味わいが後を引く。ぶつ切り肉は弾力ある食感、つくねは力強い旨みが印象的。〆は雑炊にして味わい尽くそう。

【食べ比べ！審査員の評価】

「地鶏ならではの濃い旨みが味わえて身体がじんわり温まる。ぶつ切り肉とつくねを煮てから、スライス肉をしゃぶしゃぶするといい感じ」

【商品規格】

名称：しゃぶしゃぶと水炊きセット

内容量：しゃぶしゃぶ用スライス200g×1、水炊き用ぶつ切り300g×1、つみれ200g×1、ガラスープ400g×1

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍30日

製造者：【おおわにシャモロックファーム】 〒038-0222 青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野字小金沢204-1

うなぎ鍋（1〜2人前）｜うなぎ専門店 うなぎの新甫

うなぎの旨みにダシがふわっ。晩酌に、贈り物に。

うなぎ専門店 うなぎの新甫「うなぎ鍋（1〜2人前）」｜販売価格 ￥6,590（税込・送料無料）

主役は愛知県産うなぎ。職人技でふんわりと仕上げた白焼きを、カツオの一番ダシとあごダシを合わせた生姜香るスープで食す鍋だ。ぐっと引き立つうなぎのふくよかな旨み、九条葱や生麩、湯葉など具材との調和もなんとも粋。品のよい味わいに惚れ惚れする。

【食べ比べ！審査員の評価】

「上品なダシでうなぎの旨みが感じられ、生麩まで付く贅沢さ。カット済み具材とダシを冷凍のまま煮るだけでOKなのも優秀。ギフトにも◎」

【商品規格】

名称：水産加工品

内容量：うなぎの白焼4切（80〜90g）1袋・鍋用だし250ml×2 袋・具材（九条葱40g、仙台麩5枚、巻き湯葉2枚、よもぎ麩・あわ麩・もち麩各1枚）1袋

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍60日

備考：白焼・具材・出汁、すべて解凍せず冷凍のまま調理してください。【冬季限定販売商品：11〜2月末まで】

販売者：【うなぎ専門店うなぎの新甫】 〒464-0073 愛知県名古屋市千種区高見二丁目10-12

製造者：【有限会社新甫】 〒464-0073 愛知県名古屋市千種区高見二丁目10−12

黒豚しゃぶしゃぶ（450g）約3人前｜島田屋

かごしま黒豚の、品のよい甘みを堪能あれ。

島田屋「黒豚しゃぶしゃぶ（450g）約3人前」｜販売価格 ￥6,110（税込・送料無料）

サツマイモなどの飼料で育てられた『かごしま黒豚』は、繊細で柔らかな肉質と脂の旨みが持ち味。好みのダシ（昆布ダシ推奨!）にくぐらせれば、肩ロースはしっとり柔らか、バラ肉は脂の甘みが際立ち、たまらない旨さに。黒酢ダレ＆ごまポン酢との相性も格別。

【食べ比べ！審査員の評価】

「芳醇な肉質に感嘆。黒豚の穏やかな甘さが心地よく、たっぷりのった脂身だってしつこくない。2種のつけダレもバランスのよい旨さ」

【商品規格】

名称：精肉（しゃぶしゃぶ）

内容量：黒豚肩ロース肉×225g、黒豚バラ肉×225g、黒酢ダレ×1ごまポン酢×1

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍30日

備考：サッと湯にくぐらせ、肉の色が白く変わったら食べごろです。お好みで黒酢ダレ、ごまポン酢をつけてお召し上がりください。

製造者：【有限会社島田屋】 〒892-0818 鹿児島県鹿児島市15-9-1F

【山本屋総本家】生みそ煮込うどん(4食)｜山本屋総本家

味噌のコクに、歯応えのある力強い麺がマッチ。

山本屋総本家「【山本屋総本家】生みそ煮込うどん(4食)」｜販売価格 ￥5,500（税込・送料無料）

名古屋の老舗「山本屋総本家」の名物がこちら。地元岡崎産の八丁味噌と愛知県産白味噌を合わせたスープは、コク深くまろやか。そこに国内産小麦粉100％の太く噛み応えのある生麺が調和する、これぞ伝統の味。具材はお好みで。土鍋で煮込んで熱々をぜひ。

【食べ比べ！審査員の評価】

「コクのある味噌味ながら濃すぎず、やさしい味わい。モチモチの太麺は短時間で味が染みるうえ、煮込んでも伸びにくい。さすがの完成度」

【商品規格】

名称：惣菜（鍋）

内容量：生めん100g、調合みそ80g、だし10g 各4個

配送形態：常温 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：常温

賞味期限：常温14日

製造者：【株式会社山本屋総本家】 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄3-12-19

石狩鍋セット｜高橋物産

北海道の海鮮の旨みが重なり合う、幸せあふれる鍋。

高橋物産「石狩鍋セット」｜販売価格 ￥4,980（税込・送料無料）

石狩鍋といえば北海道の郷土料理。脂ののった秋鮭をはじめ、イカつみれ、つぼ抜きイカ、ホタテに甘エビと、海の幸がたっぷり盛り込まれ、実に華やか。まろやかな味噌仕立てのスープに海鮮の旨みが広がり、芳醇な味わいだ。〆のラーメンまで付いて至福なり。

【食べ比べ！審査員の評価】

「北海道の海鮮がてんこ盛りで、スープにいいダシが出るわ出るわ（笑）。この立派な具材と量で、このお値段は破格。鍋パも盛り上がると思う」

【商品規格】

名称：惣菜（鍋）

内容量：秋鮭切身300g（4切）、いかつみれ10玉、つぼ抜きいか1尾、ボイル帆立5個、ボイル甘えび5尾、鍋用ラーメン2玉、味噌だれ×3

配送形態：冷凍 (宅配BOX・置配不可)

保存方法：冷凍

賞味期限：冷凍60日

備考：セット具材に他に、旬の野菜などお好みの具材を用意し、食べやすい大きさにカットしておきます。鍋に水1.5Lを入れ、沸騰したら鍋つゆを入れます。魚介類と煮えにくい野菜から順に鍋に入れてください。全体に火が通ったら、最後にかに足を入れて出来上がりです。〆にラーメンでお楽しみください。

製造者：【高橋物産株式会社】 〒060-0009 札幌市中央区北9条西21丁目1番10号

