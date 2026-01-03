◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路４区を走った国学院大の辻原輝（３年）が、自身のＸで犬を連れての観戦に注意を呼びかけた。

「箱根駅伝復路の応援に少し毛が多めの家族を連れて行きたい方々へ」と書き出し、「昨日の３区でコースを走り回り危険だったこと、またうちのヒロミチノナカもポメラニアンジャンプをした写真を本人にも見せて貰いましたが必ずリードやハーネスを付けてください」とつづった。往路３区では犬がコースに侵入したとの目撃情報がＳＮＳで多数上がった。国学院大で３区を走った野中恒亨（３年）もジャンプをして犬を避ける場面があったようだ。

辻原は自身の愛犬「てるちゃん」が４区沿道で応援に訪れたことも伝え「観戦ガチ勢なので、僕が走ってる時名前を呼んでも仁王像のように不動を貫いてくれました」と、国学院大カラーのタスキを付け、しっかり“おすわり”している犬の写真を添えた。そして「箱根を走る僕ら選手、何よりワンちゃんの安全にも関わることなので愛犬家の方々はご協力お願いします！」と呼びかけた。