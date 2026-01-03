令和ロマンの冠番組に豪華ゲスト集結！今年は「何しでかすかわからない」ゲストに緊張感も

本日1月3日（土）、令和ロマンが同世代ゲストとエンタメを語る冠番組『令和ロマンの娯楽がたり』第3弾が放送される。

令和ロマンの2人と娯楽好きの豪華ゲストが、さまざまな娯楽やカルチャーに関する謎や疑問を分析して語り尽くす同番組。

2時間スペシャルで放送される今回のテーマは、「次にオーディションをやるべきジャンルは？」「2026年はコイツを青田買いしろ！」「5年後のお笑い界を完璧に予言してやろう！」の3本立てとなっている。

今を生きる世代の興味を引きつけるトークテーマで、令和ロマンとゲストがどんな言葉で魅了するのか？

◆今年はどんなジャンルのオーディション番組が？

ゲストに朝井リョウ・伊沢拓司・加納（Aマッソ）・三宅香帆を招き、「次にオーディションをやるべきジャンルは？」についてトークを繰り広げる出演者たち。

ここ数年、アイドルオーディションはもちろん、『BreakingDown』や超能力者オーディションなど、まさにオーディションブームの真っ只中。そこで次にヒットしそうなオーディション番組を考えるためにトークする。

三宅は「（アイドルオーディションは）オーディションする側の観点で見る、“仕事論”を楽しんで観ていたのでは？」、朝井は「オーディションには“視聴者投票型”と“プロデューサー選抜型”の2つのパターンがある」などさまざまな持論が飛び交うなか、伊沢は自身でオーディション番組を開催した際の失敗談も披露。

そんななか、会話を聞いていた永野が披露したこれまでのオーディション番組の定説を覆す「今後のオーディション番組のルール」に一同驚きの展開に。

◆2026年に青田買いするべきコンテンツ

朝井・三宅に加え、ゲストにぐんぴぃ（春とヒコーキ）・屋敷裕政（ニューヨーク）を迎えて語り合うテーマは、「2026年はコイツを青田買いしろ！」。

みんなが推薦する、2026年に活躍すると豪語する人材たちを紹介していく。

YouTubeからは、「お笑い」「ファッション」などのジャンルから、これまでになかった手段で活動するYouTuberや芸人が登場。屋敷とぐんぴぃがそろっておすすめする謎マンガ、朝井からは2026年最新の注目小説などが紹介される。

それぞれの目線で語られる「今年はこれが来る」というプレゼンにも注目。また永野が意外な青田買いを発表して一同が唖然とする場面も。

◆芸人たちが業界の未来を語り合う！

最後のコーナーは「5年後のお笑い界を完璧に予言してやろう！」について、ぐんぴぃ・屋敷に加え、ゲストに金井球・TaiTan・蓮見翔（ダウ90000）を迎え、芸人の未来について語る。

これまで、テレビの未来やお笑い界の未来についてはさまざまな議論がされてきたが、くるまは「これで終わりにしよう！」と意気込む。

サブスクの普及などのコンテンツの多様化、芸人たちのお笑い論などについて議論が飛び交うなか、「スターを生み出すには…？」「芸人はサブスクだけで笑いを届けるべき!?」「世の中の“お笑い”への熱って今はどうなっている？」「お笑いというジャンルはテレビから消える!?」などをトーク。

しかし永野はテーマを飛び出して、出演者たちに苦言を呈す展開に。

◆くるま（令和ロマン）コメント

今回、金井さんは初めてお会いしましたが、おなじみのメンバーばかりで。俺この一ヶ月以内にTaiTanさんと三宅さんと鍋に行ったり、朝井さんと対談したりしてて、皆さんだいたい会ってて…素敵だなと思ってます。

今回の収録で永野さんの体力にみんなびっくりしてましたね。俺らが先発で投げてるとしたら、（永野さんが）中継ぎのピッチャーで来て。それで三連投するって一番すごいですからね！ 永野さんを追い込んだからかもしれないですけど、昔の永野さんが見れた気がします。最後のは本当にすごかったです！ 全大人が動けなかったくらいびっくりしてて。スタッフ陣やカメラマンさんもどうするんだろう、何するんだろうって…全員が動けなかった時間ありましたね。

スタッフさん含めて結構長い中、一生懸命頑張ったじゃないですか。だからこそ来年3時間やりましょう！

◆松井ケムリ（令和ロマン）コメント

ゲストの方々は皆さん絶好調ですよね。年々すごくて何なら「娯楽がたり」出る前より絶好調です。もしかしたら縁起のいい番組なのかもしれない。

永野さんは、皆さんがイメージする永野さんもあると思いますけど、今回が一番“永野さん”だったかもしれないです。何しでかすか分からないっていう緊張感もあって。そういう点では「娯楽がたり」は、なかなか見れるテレビじゃないと思うんで、ぜひ皆さん見てください！