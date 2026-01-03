「呆れるほどセンスがない人」の特徴・ワースト1とは？

あなたは、人に「どういう人」だと言われると嬉しいですか？

たとえば、「なぜか話したくなる」「信頼できる」「いてくれるだけでアタリの飲み会になる」など、人に言われると気分が上がる言葉は誰にだってあるはずだ。

人は誰だって、「生まれ持ったもの」を褒めてほしい

突然だが、私は人に言われたい言葉がある。

「センスがいい」だ。

「センスがいい」という言葉は、生まれもった先天的な能力を褒められている気がする。

飲み会のお店や、お店での注文、ふとしたときの手土産……。

あなたの周りに、「あの人ってセンスいいな」と思い浮かべる人はいないだろうか？

そして、彼らの共通点とはなんなのだろうか。

「呆れるほどセンスがない人」の特徴

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。

センスがいい人の特徴として、「新しいものに目移りしない人」を指すという。

センスがない人ほど、「道具選び」や「準備」に時間を使い、本当に良いものに気づかないと彼らは言う。

本当のセンスの良さとは、余計なものに目移りしないことなのだ。

