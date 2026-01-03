「呆れるほどセンスがない人」の特徴・ワースト1
スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）
あなたは、人に「どういう人」だと言われると嬉しいですか？
たとえば、「なぜか話したくなる」「信頼できる」「いてくれるだけでアタリの飲み会になる」など、人に言われると気分が上がる言葉は誰にだってあるはずだ。
人は誰だって、「生まれ持ったもの」を褒めてほしい
突然だが、私は人に言われたい言葉がある。
「センスがいい」だ。
「センスがいい」という言葉は、生まれもった先天的な能力を褒められている気がする。
飲み会のお店や、お店での注文、ふとしたときの手土産……。
あなたの周りに、「あの人ってセンスいいな」と思い浮かべる人はいないだろうか？
そして、彼らの共通点とはなんなのだろうか。
「呆れるほどセンスがない人」の特徴
グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、こう書いてある。
ずっと書きたかった台本を実際に書き始めるより、ラップトップに優れもののワープロソフトを入れるほうが簡単だ。スケッチを始めるより、日本製のメモ帳とイタリア製のペンを買い求めるほうが簡単だ。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
センスがいい人の特徴として、「新しいものに目移りしない人」を指すという。
センスがない人ほど、「道具選び」や「準備」に時間を使い、本当に良いものに気づかないと彼らは言う。
本当のセンスの良さとは、余計なものに目移りしないことなのだ。
