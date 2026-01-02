トッテナム高井幸大、レンタルでドイツ１部クラブに加入！「すぐにチームに貢献できる力を持っている」とSDは期待
町野修斗が所属するブンデスリーガ１部のボルシアMGは現地１月２日、プレミアリーグのトッテナムから高井幸大をレンタルで獲得したことを発表した。レンタル期間は2026年６月30日まで。
クラブの公式サイトによると、スポーツダイレクターのルーベン・シュレーダーは「コウタは長身でフィジカルが強く、スピードも抜群のセンターバックだ。すぐにチームに貢献できる力を持っている。新しい背番号14の登場が楽しみだ」と期待を寄せた。
なお、21歳の日本代表はトレーニング開始のため、本日には出発し、明日に初練習を行なう予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
