¡Ö±Ø¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤±¤É¡¢Ëº¤ìÊª¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¡¢«Ç¼ÆÀ¤·¤«¤Ê¤¤à¸½¾ì¤Î¸÷·Êá¤Ë1.3Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯
¡Ö±Ø°÷¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤Ã¤Æ¤ÆÁð¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û132.6ËüÉ½¼¨¡¢1.3Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà´°àú¤Êµ¼ÂÖá
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢±Ø¤Ç¤ÎËº¤ìÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡ÖÍ³ÚÄ®Àþ»Ô¥öÃ«±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë°ìµÓ¤òËº¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¥á¥È¥í¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤â¸«¤Ä¤«¤é¤º¡×
2025Ç¯9·î15Æü¤Î¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤·¤å¤¬¤ê¤ó¡Ê¡÷sugaream¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÒì¤¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Æ±Æü¤Î¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢ºÆ¤Ó±Ø¤ËÌá¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤íÌµ»ö¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢È¯¸«¤·¤¿»þ¤Î¾õ¶·¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁÛÁü¤Î¼Ð¤á¾å¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤Î¥×¥í¤«¤Ê¡©
È¯¸«»þ¤Î¤·¤å¤¬¤ê¤ó¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¤³¤¦¤À¡£
»Å»ö½ª¤ï¤ê¡¢¥À¥á¸µ¤Ç¸½¾ì¤Ø
¤½¤·¤ÆÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¡£
¤¢¡ª¡¡°ìÈÖ¼êÁ°¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Î¡¢ÇØ¤â¤¿¤ì¤Î¾å¡ª
¤·¤å¤¬¤ê¤ó¤µ¤ó¤ÎËº¤ìÊª¤Ï¡¢¹õ¤¤ÇØ¤â¤¿¤ì¤ËÆ±²½¤·¤Æ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡ª
¤Þ¤µ¤«¤Î¾õÂÖ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü3000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤½¤ê¤ã¤ï¤«¤é¤ó¤è¤Êw¡×
¡Ö¥«¥â¥Õ¥éÎ¨95%°Ì¤¢¤ë¡×
¡Ö¿§Ì£¤¬¹ç¤¤¤¹¤®¤Æ¤ë¡×
¡Ö°Õ¼±¤Î»à³Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ÆÁð¡×
¡Ö²È¤ÎÃæ¤Ç¥¿¥ª¥ë¤Ëµ¼ÂÖ¤¹¤ëÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
°ÊÁ°¤Î°ìµÓ¤Ï¡ÖÃÖ¤°ú¤¡×Èï³²¤Ë
19Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤·¤å¤¬¤ê¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Ø¤ËËº¤ì¤¿¤Î¤Ï9Ç¯»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë°ìµÓ¡£¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¼ê¤ËÆëÀ÷¤ß¡¢°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÎ©¤Æ¤«¤±¤¿¤Þ¤ÞÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¡¢²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼ºË¾´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡Ö°ÊÁ°»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ìµÓ¤ÏÃÖ¤°ú¤¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤â¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å´Æ»²ñ¼Ò¤µ¤ó¤«¤é¤Î²óÅú¤âÁÛÄêÆâ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¤·¤å¤¬¤ê¤ó¤µ¤ó¡Ë
¤½¤ì¤Ç¤âÄü¤á¤¤ì¤º¡¢»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËºÆ¤Ó»Ô¥öÃ«±Ø¤ØÃµ¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÇØ¤â¤¿¤ìÉôÊ¬¤Ë´°Á´¤Ëµ¼ÂÖ¤·¤¿°ìµÓ¡£¿§¹ç¤¤¤äÀäÌ¯¤ÊÇÛÃÖ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤ÇºÇ½é¤«¤é°Ø»Ò¤ÎÁõ¾þ¤Î°ìÉô¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢±Ø°÷¤µ¤ó¤â¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥ï¥±¤À......¡£
Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤·¤å¤¬¤ê¤ó¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¤Û¤Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢°¦Ãå¤¬»ý¤Æ¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍ¾·×¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¤·¤å¤¬¤ê¤ó¤µ¤ó¡Ë
ÂçÀÚ¤Ê"ÁêËÀ"¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡£