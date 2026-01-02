「日本に行くな、帰国後すべてを日本と比べてしまうから」体験者が語る“逆カルチャーショック”の深刻さ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
京都のフランス人として活動するフロリアン氏が、自身のYouTubeチャンネルで「外国人が『日本に行くな』と言う本当の理由」と題した動画を公開。SNS上で見られる「日本に行くな」という一見ネガティブなメッセージの裏には、日本の素晴らしさを体験したからこそ生まれる、母国への深い絶望感があるのだと解説した。
フロリアン氏はまず、SNSで「Don't go to Japan（日本に行くな）」というタイトルの動画が多数投稿されている現状に言及。これらの動画は日本を批判するものではなく、むしろその逆だと指摘する。その理由は、「一度日本の文化や社会を体験してしまうと、母国に帰ったときに後悔する」からだという。
動画では、あるアメリカ人女性の投稿を引用し、「アメリカに帰ったら、これからずっと、すべてを日本と比べ続けることになる」「食べ物も、人も、清潔さも恋しくなる」といった声を紹介。フロリアン氏は、特に日本の「平和さ」や「常識」のレベルが海外とは全く異なると語る。多くの外国人が頭では「日本は安全だ」と理解していても、実際にその安心感を肌で感じると、自国とのギャップに衝撃を受けるという。また、日常生活における「便利さ」もその一つだ。ファストフードが注文後すぐに提供されるといった、日本では当たり前のサービスが、海外では当たり前ではないと具体例を挙げた。
日本を訪れた外国人は、これまで自国で「当たり前」だと思っていたことと、日本の「当たり前」との違いを目の当たりにする。その結果、「なんで自分の母国では、こういう当たり前のことができないんだろう？」という苦しい思いを抱え、深刻な“日本ロス”に陥ってしまうのだと分析。フロリアン氏は、この現象を「逆・パリ症候群」と冗談めかしつつ、日本での体験が人の価値観を根底から変えてしまうほどのインパクトを持っていると結論付けた。
Bonjour、フロリアンと申します！ 京都在住のフランス人です！食べ物、人生、仕事、恋愛などフランスと日本の文化の違いをご紹介します。ぜひ、チャンネル登録と応援よろしくお願いします. 100万登録者になったらフランスへな旅行を提供します！フランス人ユーチューバーはまだ言わないけど検索するとき見つけてほしい