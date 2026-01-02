西武からポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指している高橋光成投手（２８）の交渉期限が米東部時間で４日午後５時（日本時間５日午前７時）に迫る中、ＭＬＢ公式サイトのＭ・フェインサンド記者が１日（同２日）、メジャー移籍を断念して、来季は西武に戻る可能性があることを伝えた。

「高橋は２０２６年、日本に戻るかもしれない」との見出しで、「情報筋の話では、少なくとも１球団からオファーを受けたが、２８歳がメジャー移籍を決断するには十分な内容ではなかったのかもしれない。その代わりに、西武とオプトアウト条項を含めた複数年契約を結び、ポスティング制度の制限がないＦＡとして、来年再びメジャーの市場に打って出ることが可能になる」と報じている。

今オフ、ホワイトソックスに決まった村上宗隆内野手や、アストロズと合意が報じられた今井達也投手、移籍先が注目される巨人・岡本和真内野手の日本市場“ビッグ３”に比べて、高橋に関する動きは大きく伝えられてこなかったが、交渉期限は迫っている。

昨年１２月に行われた各球団の監督、ＧＭ、代理人らが集結して移籍交渉を行うウィンターミーティングでは、エージェントを務めるワッサーマン事務所のＪ・ウルフ代理人が「交渉はまだ初期段階。複数年契約を取れると思うが、ただ、最終的に西武に戻る可能性もある」とスポーツ報知の取材で語っていた。オファーを出した球団は少なくとも１球団と伝えられる中、条件面などでの高橋側と折り合いがつくか。交渉期限まで目が離せない状況だ。