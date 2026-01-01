フジテレビの伝説的番組「クイズ＄ミリオネア」（後5・00）が1日、2026年新春特番として13年ぶりに放送された。「ファイナルアンサー？」の名セリフで人気を集めたみのもんたさんは昨年3月に死去。この日の放送では“AIみのもんた”が登場し、2代目司会者の嵐・二宮和也（42）と“対決”した。

番組冒頭で二宮が回答者として登場。AIみのさんから「二宮和也がクイズ＄ミリオネアの司会を受けた理由は？」と出題された。選択肢は「A：面白そうだから」「B：暇だったから」「C：なんとなく」「D：自分への挑戦」の4つ。二宮は「D、自分への挑戦で」と即答した。

さらに、AIみのさんから「なぜその答えに？」と尋ねられ「子どもの頃に見ていた番組が復活するとなって、それだけでもうれしいのですが、お空の上で見ているみのさんに届くぐらい面白い番組にしたいな、と（思って）挑戦させていただきます」と決意表明。定番の「ファイナルアンサー」のやり取りと独特の“間”の後、AIみのさんから「正〜解〜」と告げられるとガッツポーズしながら笑顔を見せた。

同番組は2000年から2007年までレギュラー放送され、その後も特番として根強い人気を誇った。