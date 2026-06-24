歌手・俳優の亀梨和也とフィギュアスケーターの宇野昌磨が、25日放送の日本テレビ系『櫻井・有吉THE夜会SP』（後8：54〜後10：57）に出演し、“人生初バイト”に挑む。【番組カット】ペスカトーレづくりに挑戦！櫻井翔＆亀梨和也亀梨は、話題のイタリアンレストランで人生初バイトに挑戦する。飲食店バイトの基本「皿洗い」から15分で6品の注文をさばく大忙しのキッチン調理まで、卒なくこなす亀梨をとんでもない試練が襲う。