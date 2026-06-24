土用の丑の日まで1か月。うなぎの稚魚が豊漁だった影響で、大手スーパーでは去年より500円安いうなぎが店頭に並びました。大手スーパーのイオンリテールでは、来月から始まる土用の丑の日の商戦を前に、うなぎの新商品を発表しました。今年は自社ブランドで展開する鹿児島県産のうなぎ蒲焼の大型サイズについて、去年よりおよそ500円値下げして、税込み2354円で販売します。近年、稚魚のシラスウナギが不漁だったため、蒲焼きの価