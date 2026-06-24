男性デュオ「スキマスイッチ」の大橋卓弥（48）と常田真太郎（48）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。2005年にリリースした代表曲「全力少年」の制作秘話を語った。同曲誕生のきっかけについて、大橋は「当時27歳とか、30手前ぐらいだった」と説明。常田が年始に地元へ帰省した際、大工になった同級生との「最近無理がきかなくなった」という会話から、「それを歌詞にしてみたい」と生